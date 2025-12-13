  1. استانها
دوره آموزشی فرق و ادیان و مذاهب در زاهدان برگزار شد

زاهدان - دوره آموزشی فرق وادیان و مذاهب تبلیغات اسلامی به منظور افزایش آگاهی رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان و کارشناسان فرهنگی این اداره کل در زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی فرق و ادیان و مذاهب تبلیغات اسلامی به مدت دو روز (جمعه و شنبه) و به منظور افزایش آگاهی رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی استان سیستان و بلوچستان و کارشناسان فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زاهدان برگزار شد.

این دوره با حضور حجت الاسلام حاجی اسماعیلی مدیر کل فرق و ادیان، حجت الاسلام صفری، حجت الاسلام محمدآبادی، حجت الاسلام مهاجر و حجت الاسلام جهانشاهی به مباحث متنوعی از جمله بیان تجربه‌های موفق در تعامل با مکاتب، جریان‌شناسی دیوبند و وهابیت و بررسی فرصت‌های قومیت بلوچ پرداخته شد.

علاوه بر این، کارگاه‌های متعددی شامل تدبر در قرآن و بازخوانی تشیع توسط حجت الاسلام محمدآبادی و مبانی قرآنی گفتمان امت توسط حجت الاسلام حاجی اسماعیلی برگزار شد.

حجت الاسلام سعید جان آبادی معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: کارگاه‌های حل مسائل میدانی با توجه به راهبردهای رهبری توسط حجت الاسلام جهانشاهی و صحبت‌های دکتر صادقی درباره ظرفیت‌های کشور همسایه پاکستانی برگزار شد.

وی افزود: این دوره با هدف افزایش آگاهی و توانمندی شرکت‌کنندگان در زمینه مسائل دینی و فرهنگی برگزار و امید می‌رود باعث تقویت مسائل فرهنگی استان شود.

    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      به روز بودن علم علمای رده اول ادارات بسیار مهمه، باید بیشتر از این دوره ها برگزار بشه با موضوعات روز جامعه الخصوص جوان و نوجوان

