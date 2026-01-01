به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جهادی «جمکرانی‌های فارس» ناحیه مقاومت بسیج ثارالله شیراز در دهمین جشنواره مالک اشتر عنوان موفق‌ترین گروه جهادی کشور را به دست آورد.

مهدی اکبرزاده، مسئول این گروه جهادی در این خصوص گفت: گروه جهادی جمکرانی‌ها پس از چندین سال فعالیت فرهنگی و اجتماعی در شیراز و نقاط مختلف کشور، از سال ۱۳۹۶ به صورت تخصصی وارد عرصه کار جهادی، محرومیت‌زدایی و یاری‌رسانی به مردم در بحران‌ها شد.

وی ادامه داد: هدف اصلی این گروه، محرومیت‌زدایی و لبیک به فرمان مقام معظم رهبری بوده است و اعضای این گروه با توکل بر خدا و انجام فعالیت‌ها صرفاً برای رضای الهی، توانستند اعتماد مردم را جلب کرده و گام‌های مؤثری در مسیر خدمت‌رسانی بردارند.

اکبرزاده در ادامه بیان کرد: از جمله اقدامات شاخص این گروه در سال‌های گذشته می‌توان به ساخت سه روستا، حضور فعال در حوادثی همچون سیل و زلزله، توزیع بخاری، کولر، لوازم‌التحریر، کفش، لباس و سایر اقلام ضروری اشاره کرد.

وی افزود: مهم‌ترین بخش این فعالیت‌ها، شناسایی دقیق خانواده‌های نیازمند بوده که به‌صورت مسجد محور و از طریق کد پستی به کد پستی در محلات انجام شده است.

مسئول این گروه جهادی «جمکرانی‌های فارس» تصریح کرد: در تمامی این اقدامات، اقلام و خدمات به نام همان مسجد و مجموعه محلی توزیع شده و هیچ‌گاه نامی از گروه جمکرانی‌ها مطرح نشده است؛ چرا که هدف اصلی، تقویت اعتماد مردم به مسجد محل خود و ایجاد امید در دل آنان بوده است و این رویکرد، یکی از موفقیت‌های مهم گروه به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که تمامی فعالیت‌های انجام‌شده در شیراز به نام همان محله‌ها و مساجد و اقدامات انجام‌شده در سایر نقاط کشور و حتی خارج از کشور، به نام مردم شیراز ثبت شده است.