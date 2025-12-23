به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام صبح سه شنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان فارس با تبریک ایام میلاد امام باقر (ع) و تسلیت شهادت امام هادی (ع)، بر اهمیت نقش مسجد و روحانیت در جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: مسجد نه تنها مرکز عبادت، بلکه محور فعالیت‌های اجتماعی و قانونی جامعه است و روحانیت باید با نگاه عالمانه و منطقی به مسائل اجتماعی، پاسخگوی نیازهای مردم باشند.

وی ادامه داد: گستره دین شامل تمام ابعاد زندگی است و مردم به نگاه عالم در امور اجتماعی و دینی اعتماد دارند، بنابراین انتظار آن‌ها از روحانیان بسیار بالاست.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به تجربه‌های عملی خود در مساجد استان، افزود: اداره مسجد باید متناسب با جایگاه و وظایف آن انجام شود و روحانیان باید توانایی پاسخگویی به مسائل اجتماعی را داشته باشند.

آیت الله دژکام گفت: با وجود تلاش‌ها، هنوز فاصله‌ای بین انتظار مردم و ظرفیت‌های موجود وجود دارد که باید با تدبیر و همکاری رفع شود.

وی همچنین بر اهمیت تقویت برنامه‌های تربیتی و آموزشی، ترویج قرآن و حفظ جایگاه روحانیت در جامعه تأکید کرد و افزود: نباید فرصت‌های ارزشمند جوانان و ظرفیت‌های موجود در جامعه را از دست دهیم.

امام جمعه شیراز در پایان با اشاره به پیشرفت‌های کشور و تلاش‌های حوزه‌های دینی و علمی، خواستار استمرار نگاه عالمانه و تدبیر در اداره مساجد و فعالیت‌های اجتماعی شد تا نقش مسجد و روحانیت در جامعه اسلامی بیش از پیش تقویت گردد.