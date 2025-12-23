به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین صفدر الهیراد ظهر سهشنبه در جلسه جهاد تبیین دانشکده علوم قرآنی شیراز با اشاره به بیانات علامه مصباح یزدی (ره) درباره اهمیت کار عمیق فکری گفت: علامه مصباح یزدی برای تفسیر موضوعی، بیش از ۵۰۰ بار کل قرآن کریم را مرور کرد که این امر نشاندهنده عمق، استمرار و جدیت در کار تبیینی است.
وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد: متأسفانه برخی افرادی که در حوزه جهاد تبیین دارای مرجعیت و جایگاه فکری هستند، آنگونه که باید به وظیفه تبیین در جامعه نمیپردازند و این موضوع موجب بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیتهای مؤثر فرهنگی کشور شده است.
استاد حوزه و دانشگاه با استناد به آیات ۲۲ و ۲۳ سوره مجادله افزود: حتی اگر دشمنان خدا از بستگان درجه یک انسان باشند، مؤمن حق مودت و رفاقت با آنان را ندارد، چرا که وفاداری به خدا و رسول در اولویت است و ایمان حقیقی اجازه اعتماد به دشمن عهدشکن را نمیدهد.
حجت الاسلام الهی راد با انتقاد از کمتوجهی به سرمایههای انسانی انقلاب گفت: در برخی مقاطع از نیروهای فرهنگی و جوانانی که در سایه انقلاب اسلامی تربیت شدهاند و خود از متولیان فرهنگی محسوب میشوند، در عرصه جهاد تبیین استفاده نمیشود؛ در حالی که این نیروها ظرفیتهای راهبردی کشور هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به نگاه رهبر معظم انقلاب در مسائل فرهنگی، بهویژه موضوع زن، افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری، در حوزه زنان از غرب طلبکار هستیم و باید با کار فکری و فرهنگی عمیق، آسیبهای واردشده به شأن و کرامت زن در غرب برای جامعه تبیین شود.
حجت الاسلام الهی راد تصریح کرد: دانشگاهها باید با بهرهگیری از نیروهای انقلابی و تربیتیافته خود و ایجاد شبکههایی مبتنی بر تفکرات رهبر معظم انقلاب، بهصورت فعال و هدفمند در حوزه جهاد تبیین و مسائل فرهنگی با دانشجویان کار کنند.
