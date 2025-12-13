https://mehrnews.com/x39R9k ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶ کد خبر 6687143 استانها کردستان استانها کردستان ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶ وضعیت عادی سوختگیری در سنندج سنندج- وضعیت سوختگیری در پمپ بنزینهای کردستان با آغاز سه نرخی شدن بنزین عادی و آرام است. دریافت 6 MB خبرنگار: ناصر عباسعلی نیا کد خبر 6687143 کپی شد مطالب مرتبط وضعیت عادی فعالیت پمپ بنزین ها در استان خراسان رضوی وضعیت عادی جایگاههای سوخت در زابل فعالیت عادی پمپ بنزین های گلپایگان پس از اجرای طرح بنزین سهنرخی آرامش حاکم در جایگاههای سوخت ایرانشهر وضعیت عادی سوخت گیری در پمپ بنزین های ارومیه وضعیت عادی فعالیت پمپ بنزینها در استان یزد برچسبها سنندج کردستان پمپ بنزین
