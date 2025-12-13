  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

وضعیت عادی سوختگیری در سنندج

وضعیت عادی سوختگیری در سنندج

سنندج- وضعیت سوختگیری در پمپ بنزین‌های کردستان با آغاز سه نرخی شدن بنزین عادی و آرام است.

دریافت 6 MB

خبرنگار: ناصر عباسعلی نیا

کد خبر 6687143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها