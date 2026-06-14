به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک ملی علوم وفناوری های نرم وصنایع فرهنگی، همایش و نمایشگاه «از تجربه تا توسعه» به همت باغ ایرو با هدف ایجاد پیوندهای ارتباطی و فراهم کردن بستر تعامل میان تولیدکنندگان، خریداران، تجار، مدیران، متخصصان و فعالان حوزههای مختلف برگزار میشود که به این بهانه با مدیر و موسس این مجموعه به گفتگو پرداختیم.
نمایشگاهها؛ فرصتی برای دیده شدن و یافتن بازار
ساناز حسینمردی با اشاره به نقش نمایشگاهها در توسعه کسبوکارها اظهار کرد: نخستین اتفاقی که در چنین رویدادهایی رخ میدهد، شکلگیری ارتباطات و شبکهسازی میان فعالان اقتصادی است. افرادی که در نمایشگاه حضور پیدا میکنند، علاوه بر معرفی محصولات خود، فرصت مییابند بازار هدف را بهتر بشناسند، با سلایق مشتریان آشنا شوند و برای محصولات خود مشتریان جدید پیدا کنند.
به گفته وی، بازدیدکنندگان و مهمانان حاضر در این رویدادها تنها مخاطبان عادی نیستند، بلکه بسیاری از آنان مدیران، تجار، فعالان اقتصادی، اعضای اتاق بازرگانی و افراد تأثیرگذار در حوزه کسبوکار هستند که میتوانند زمینه همکاریهای آینده را فراهم کنند.
وی افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای چنین رویدادهایی این است که حتی شرکتکنندگان نیز با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند و شبکهای از همکاری میان خود شکل میدهند؛ شبکهای که در بسیاری از موارد به همکاریهای اقتصادی، تولید مشترک یا توسعه بازار منجر میشود.
انتقال تجربه؛ از کارآفرینان باسابقه به فعالان نوپا
مدیر و مؤسس مجتمع فرهنگی و صنایع دستی باغ ایرو با اشاره به برگزاری نشستهای تخصصی و میزهای مشاوره در این همایش گفت: تلاش کردهایم افرادی را دعوت کنیم که سالها در حوزه کارآفرینی فعالیت کردهاند، مسیرهای دشوار رشد را طی کردهاند، شکستها و موفقیتهای مختلف را تجربه کردهاند و اکنون میتوانند تجربیات ارزشمند خود را در اختیار نسل جدید کارآفرینان قرار دهند.
وی تصریح کرد: بسیاری از افراد تازهوارد به بازار کار، مسیرهای مشابهی را طی میکنند که پیش از این توسط دیگران تجربه شده است. بهرهگیری از تجربه کسانی که سالها در این حوزه فعالیت داشتهاند، میتواند از تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و مسیر رشد را برای کسبوکارهای نوپا کوتاهتر و کمهزینهتر کند.
ارتباطات؛ مهمترین عامل موفقیت در کارآفرینی
حسینمردی با بیان اینکه مهمترین چالش فناوری یا حتی اقتصادی پیش روی کسبوکارهای کوچک همچنان موضوع ارتباطات است، اظهار کرد: رمز موفقیت در هر کسبوکار، داشتن شبکه ارتباطی قوی و گسترده است. هرچه دامنه ارتباطات یک فرد یا مجموعه بیشتر باشد، فرصتهای بیشتری برای رشد، توسعه بازار، جذب سرمایه و همکاریهای جدید ایجاد خواهد شد.
وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکارهای کوچک از کیفیت مناسبی برخوردارند اما به دلیل نداشتن ارتباطات مؤثر، فرصت معرفی توانمندیهای خود را پیدا نمیکنند. برگزاری همایشها و نمایشگاهها میتواند این خلأ را تا حد زیادی جبران کند.
هوش مصنوعی؛ ابزاری برای تقویت خلاقیت
مدیر و مؤسس مجتمع فرهنگی و صنایع دستی باغ ایرو درباره نقش هوش مصنوعی در توسعه کسبوکارهای نوپا و صنایع خلاق نیز گفت: یکی از نشستهای تخصصی این همایش به آموزش کاربردهای هوش مصنوعی در کسبوکار اختصاص یافته است.
به اعتقاد وی، هوش مصنوعی یک ابزار و بازوی کمکی برای فعالان اقتصادی و هنرمندان محسوب میشود و نباید به عنوان جایگزین کامل تواناییهای انسانی به آن نگاه کرد.
وی ادامه داد: همانطور که از نام آن مشخص است، هوش مصنوعی در واقع مکمل هوش انسانی است و میتواند در بخشهایی که فرد با محدودیت زمانی، فشارهای کاری یا کاهش خلاقیت مواجه میشود، به کمک او بیاید. این فناوری قادر است فرآیندهای کاری را تسهیل کند، سرعت انجام امور را افزایش دهد و زمینه بروز خلاقیتهای جدید را فراهم سازد. از این رو، استفاده صحیح از هوش مصنوعی میتواند به رشد صنایع خلاق، هنرهای دستی و استارتآپها کمک قابل توجهی کند.
بازاریابی و برندینگ بدون شبکهسازی ممکن نیست
حسینمردی در ادامه با اشاره به موضوع بازاریابی، برندینگ و فروش محصولات هنری گفت: تمام این مفاهیم در نهایت به ارتباطات و شبکهسازی بازمیگردد. هرچقدر دایره ارتباطات یک کسبوکار گستردهتر باشد، مسیر معرفی برند، فروش محصول و ورود به بازارهای جدید نیز هموارتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: در بسیاری از موارد، کیفیت محصول به تنهایی تضمینکننده موفقیت نیست، بلکه این ارتباطات و شبکه حرفهای است که میتواند زمینه معرفی و فروش آن محصول را فراهم کند.
صنایع دستی ایران؛ ظرفیتی بزرگ برای حضور جهانی
مدیر و مؤسس مجتمع فرهنگی و صنایع دستی باغ ایرو با اشاره به ظرفیتهای گسترده صنایع دستی و صنایع خلاق کشور اظهار کرد: هنرهای ایرانی از توانمندی و اصالت بالایی برخوردارند و در صورت فراهم شدن بسترهای ارتباطی مناسب، میتوانند سهم قابل توجهی از بازارهای بینالمللی را به خود اختصاص دهند.
وی افزود: صنایع دستی، هنرهای تجسمی و سایر محصولات خلاق ایرانی از جذابیت و قابلیت رقابت بالایی برخوردارند و اگر امکان برقراری ارتباط مؤثر با بازارهای جهانی فراهم شود، میتوانند علاوه بر ارزآوری، نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کنند.
اقتصاد خلاق با پیوند میان تخصصهای مختلف شکل میگیرد
حسینمردی با تأکید بر نقش رویدادهای تخصصی در توسعه اقتصاد خلاق و دانشبنیان گفت: رشد یک کسبوکار زمانی اتفاق میافتد که میان حوزههای مختلف ارتباط برقرار شود. یک کارآفرین برای موفقیت نیازمند تعامل با متخصصان فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، بازاریابی، تبلیغات، تجارت، سرمایهگذاری و سایر حوزههای مرتبط است.
وی خاطرنشان کرد: در واقع شبکهای از تخصصهای گوناگون باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا یک کسبوکار بتواند مسیر رشد خود را با سرعت بیشتری طی کند و به موفقیت پایدار برسد.
حضور ۳۰ کسبوکار و استقبال فراتر از ظرفیت
مدیر و مؤسس مجتمع فرهنگی و صنایع دستی باغ ایرو با بیان اینکه ظرفیت نمایشگاه محدود بوده است، گفت: در این دوره ۳۰ میز برای حضور هنرمندان و صاحبان کسبوکار در نظر گرفته شده اما تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از ظرفیت موجود بوده است.
به گفته وی، بیش از یکصد نفر برای حضور اعلام آمادگی کرده بودند اما محدودیتهای فضا امکان پذیرش همه متقاضیان را فراهم نکرد.
اشتغالزایی از مسیر ارتباطات و معرفی ظرفیتها
حسینمردی با اشاره به تجربههای سالهای گذشته اظهار کرد: یکی از مهمترین نتایج چنین رویدادهایی ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی است. وی در تشریح این موضوع به تجربه حضور هنرمندان سیستان و بلوچستان در نمایشگاههای پیشین اشاره کرد و گفت: زمانی که هنرمندان سوزندوز با صاحبان مزونها، تولیدکنندگان پوشاک و فعالان حوزه صادرات آشنا شدند، مسیرهای جدیدی برای فروش محصولات و توسعه فعالیت اقتصادی آنان ایجاد شد.
وی افزود: اشتغالزایی تنها به معنای استخدام مستقیم نیست، بلکه گاهی یک ارتباط مؤثر میتواند زمینه شکلگیری یک بازار جدید، عقد قرارداد همکاری یا ورود یک محصول به بازارهای بزرگتر را فراهم کند.
کمبود حمایتها؛ مهمترین چالش برگزارکنندگان
مدیر و مؤسس مجتمع فرهنگی و صنایع دستی باغ ایرو در پایان، مهمترین دغدغه خود را کمبود حمایتهای نهادی عنوان کرد و گفت: این نمایشگاهها و رویدادها طی بیش از یک دهه گذشته عمدتاً با هزینههای شخصی و امکانات محدود برگزار شدهاند. در حالی که ظرفیت بسیار بالاتری برای توسعه این برنامهها وجود دارد، نبود حمایت کافی از سوی برخی نهادها و دستگاههای مرتبط باعث شده امکان بهرهمندی تعداد بیشتری از هنرمندان و صاحبان کسبوکار فراهم نشود.
وی تأکید کرد: اگر نهادهایی مانند شهرداریها، وزارتخانهها و سایر سازمانهای مرتبط همکاری گستردهتری داشته باشند، میتوان این رویدادها را در سطحی بزرگتر برگزار کرد و فرصتهای بیشتری برای توسعه کسبوکارها، اشتغالزایی و رشد اقتصاد خلاق کشور فراهم آورد.
کار گروهی؛ رمز موفقیت هر کسبوکار
حسینمردی در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری و همافزایی میان افراد و مجموعهها گفت: رمز موفقیت هر کسبوکار، سازمان و مجموعهای، کار گروهی است. هرچه تعامل و همکاری میان افراد بیشتر باشد، دستیابی به اهداف و موفقیتهای بزرگ نیز آسانتر و پایدارتر خواهد بود.
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