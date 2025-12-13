به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی صبح شنبه در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به قاچاق دام در کردستان ناشی از ضعف کنترل و مقابله در استانهای عمقی کشور است و این موضوع فشار مضاعفی را بر استانهای مرزی وارد کرده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از دامهای قاچاق کشفشده در کردستان بومی استان نیستند، افزود: انتظار میرود دستگاههای قضائی و انتظامی با مکاتبه و پیگیریهای لازم، این موضوع را به استانهای مبدأ منعکس کنند تا مسئولیت مقابله با قاچاق بهصورت عادلانهتری توزیع شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به افزایش آمار کشفیات قاچاق دام در سال جاری، تصریح کرد: ضروری است دستگاههای مرتبط در جلسات کارشناسی، نواقص موجود در شیوهنامههای مبارزه با قاچاق کالا بهویژه در حوزه دام را شناسایی و برطرف کنند تا تمرکز اصلی بر پیشگیری باشد و مشکلات بعد از کشف نیز کاهش یابد.
ورمقانی ادامه داد: پس از تدوین شیوهنامه اصلاحشده، این دستورالعمل برای تصویب نهایی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال خواهد شد.
افزایش قابل توجه کشفیات قاچاق دام
در ادامه این جلسه، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان نیز از افزایش قابل توجه کشفیات قاچاق دام خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه، ۱۰ هزار و ۱۲۰ رأس دام قاچاق در استان کشف و ضبط شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته چهار هزار و ۸۴۴ رأس بوده است.
علی خداویسی با اشاره به افزایش جذابیت قاچاق دام به دلیل نوسانات ارزی، افزود: همکاری همه دستگاهها در مقابله با این پدیده ضروری است و تعیین تکلیف سریع دامهای مکشوفه میتواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد دامهای کشفشده بدون صاحب هستند و بر اساس مصوبات موجود، این دامها پس از اخذ مجوزهای قانونی و بهداشتی، ظرف ۴۸ ساعت تعیین تکلیف میشوند تا گوشت آنها به دست مصرفکننده واقعی برسد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان تأکید کرد: برنامهریزی مؤثر در حوزه مبارزه با قاچاق، نیازمند اشراف دقیق فرمانداریها بر وضعیت شهرستانها و پیگیری جدی مصوبات است.
خداویسی همچنین با اشاره به قاچاق سوخت گفت: وظایف دستگاهها در این حوزه مشخص شده و هرگونه کوتاهی در انجام مأموریتها، ترک فعل محسوب میشود و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
