به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در نشست با بانوان استانداری، مشاوران امور زنان فرمانداریها و دستگاههای اجرایی که در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای بانوان شاغل در بخشهای مختلف مدیریتی، اجرایی و کارشناسی، اظهار کرد: بانوان استان البرز در تمامی سطوح از استانداری و فرمانداریها تا دستگاههای اجرایی باوجود فشارها و کمبودها، با دلسوزی و تعهد در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند و شایسته بالاترین سطح احترام و تکریم هستند.
وی با اشاره به جایگاه والای زن در اندیشه اسلامی، افزود: نامگذاری روز زن همزمان با ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تصمیمی عمیق و حکیمانه است که نشاندهنده نگاه کرامتمحور نظام جمهوری اسلامی به بانوان است و قرآن کریم نیز بهصراحت کرامت انسانی را وابسته به ایمان و عمل صالح میداند نه جنسیت.
استاندار البرز بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر نقش همزمان زن مسلمان بهعنوان محور خانواده و عنصر پویا در جامعه تأکید کردهاند، تصریح کرد: بانوان «فرماندهان خاموش» خانواده هستند و نقش تعیینکنندهای در ایجاد آرامش، تربیت نسل متعهد و سلامت اجتماعی دارند.
عبداللهی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم گفت: رئیسجمهور نیز بارها تأکید کردهاند که توسعه عدالت و پیشرفت کشور بدون بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای بانوان امکانپذیر نیست و نگاه دولت، نگاهی حمایتی، فرصتآفرین و مبتنی بر شایستهسالاری برای زنان است.
وی بابیان اینکه البرز بهعنوان استان برتر در حوزه امور بانوان از سوی وزارت کشور انتخابشده است، افزود: این موفقیت حاصل اعتماد به بانوان و واگذاری مسئولیتهای مدیریتی به آنان است و تجربه نشان داده که بانوان در حوزه مدیریت، از سلامت اداری، دقت و وجدان کاری بالاتری برخوردارند.
استاندار البرز همچنین به نقش مؤثر بانوان در مقاطع حساس کشور اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، سالهای پس از انقلاب و حتی در بحرانها و حوادث اخیر، بانوان نقش بیبدیلی در حفظ آرامش خانواده و جامعه داشتهاند؛ نقشی که در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز بهخوبی نمایان شد.
عبداللهی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی بانوان، اظهار کرد: طرحهایی نظیر «همیار خانواده» که با آموزشهای تخصصی در حوزه ازدواج، طلاق و مشاوره خانوادگی همراه است، میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشد و انتظار میرود بانوان دستگاهها از این ظرفیتها بیشازپیش استفاده کنند.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی، گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آرامش، صبر و همدلی نیاز دارد و بانوان بهعنوان محور تعادل روانی خانواده و جامعه، نقشی کلیدی در عبور کشور از این شرایط ایفا میکنند.
استاندار البرز در پایان با تأکید بر حمایت از بانوان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی موظفاند با نگاه حمایتی و عملیاتی، زمینه توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی بانوان را فراهم کنند و این موضوع با جدیت در استان پیگیری خواهد شد.
