به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، رابرت فیکو نخستوزیر اسلواکی طی پیامی در فیسبوک، اوکراین را سیاه چالهای دانست که میلیاردها یورو را میبلعد و آینده اتحادیه اروپا را تضعیف میکند.
وی گفت: اوکراین، سیاه چالهای است که نه تنها میلیاردها یورو، بلکه منطق اقتصادی و آینده پایدار اتحادیه اروپا را میبلعد.
این مقام اروپایی، بار دیگر مخالفت خود را با اختصاص منابع مالی اتحادیه اروپا برای تأمین نیازهای نظامی اوکراین تکرار کرد و گفت: اگر در نشستهای رهبران اتحادیه اروپا بگویید که نمیخواهید برای خرید تسلیحات پول بدهید، برایتان بد خواهد شد زیرا این تصور وجود دارد که اختصاص پول برای خرید تسلیحات الزامی است.
نخستوزیر اسلواکی، اتحادیه اروپا را دچار بحران جدی ارزیابی کرد.
اتحادیه اروپا برای تأمین مالی جنگ اوکراین، با چالش جدی روبهروست. اگر بخواهد از داراییهای روسیه استفاده کند اعتبار نهادهای مالی منطقه یورو تضعیف میشود و اگر بخواهد از منابع داخل اتحادیه استفاده کند تورم این منطقه را فراخواهد گرفت.
