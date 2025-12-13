به گزارش خبرگزاری مهر، صدو نود و پنجمین پویش امید و افتخار شهرداری تهران با عنوان افتتاحیه پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های توانمندسازی و تفریحی بانوان تهرانی امروز شنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مهدی چمران، علیرضا زاکانی و برخی از مدیران شهری در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

در این مراسم شهربانوی منطقه ۱۶ به عنوان بیست‌وچهارمین شهربانوی شهر و شهردخت منطقه ۱۰ به عنوان نهمین شهردخت به افتتاح رسید. همچنین ۱۳ کارگاه کوثر و یک مرکز خدمات مشاوره خانواده محور هم در منطقه ۶ نیز در این مراسم به بهره‌برداری رسید.