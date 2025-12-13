توافق ایران و تایلند در حوزه نظارت های غذایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حمیدرضا اینانلو گفت: در دیدار «پیچیت بونسود» سفیر تایلند در ایران با رئیس سازمان غذا و دارو، استانداردهای مربوط به واردات برنج و وضعیت آرسنیک این محصول به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست همچنین درباره راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی و رفع موانع تجاری میان دو کشور گفتگو شد.

وی افزود: در این جلسه علاوه بر تشریح الزامات کیفی برنج وارداتی و روش‌های پایش سطح آرسنیک، بر اهمیت پایبندی کامل محصولات وارداتی به استانداردهای فنی و سختگیرانه ایران تأکید شد؛ استانداردهایی که در برخی موارد از جمله کنترل آرسنیک سختگیرانه‌تر از کُدکس است.

اینانلو ادامه داد: یکی از نکات مورد توافق دو طرف، ضرورت شفافیت هرچه بیشتر در فرآیند واردات و تقویت نظارت‌های فنی بود.

وی با اشاره به پیشنهادهای عملی مطرح شده در این جلسه، گفت: برقراری ارتباط مستقیم و آنلاین میان نهادهای نظارتی دو کشور و نیز اعزام هیئت فنی ایرانی برای بازدید از مزارع، مراکز فرآوری و آزمایشگاه‌های تایلند از جمله مواردی بود که مطرح شد و با استقبال طرف تایلندی روبه‌رو گردید.

به گفته سرپرست امور بین‌الملل سازمان غذا و دارو، این اقدامات می‌تواند ابهامات فنی را کاهش داده و زمینه هماهنگی بیشتر را فراهم کند.

اینانلو توضیح داد: هیئت پنج نفره سفارت تایلند شامل سفیر، مستشار، رایزن بازرگانی و دو معاون رایزن بازرگانی در این دیدار حضور داشتند. از سوی سازمان غذا و دارو نیز مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استانداردهای صنایع غذایی، رئیس گروه برنامه‌ریزی و تدوین مقررات واردات کالا و کارشناس دفتر ارزیابی کیفیت شرکت کردند.

وی افزود: این جلسه بستری برای ارتقای اطمینان از سلامت محصولات وارداتی و کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از آلودگی ایجاد کرد.

اینانلو تأکید کرد: هم‌افزایی در حوزه استانداردها و استمرار تعاملات کارشناسی، مسیر واردات کالاهای اساسی را شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند و به تقویت همکاری‌های فنی میان تهران و بانکوک کمک خواهد کرد.