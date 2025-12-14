به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری صبح یکشنبه در آئین امضای تفاهم نامه همکاری گروه فولاد مبارکه با هدف توانمندسازی و حمایت از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: امروز فولاد مبارکه یکی از پایه‌های اصلی تولید فولاد نه تنها در ایران که در سطح جهان است.

وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ایجاد امید در جامعه را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این نهاد برشمرد و تأکید کرد: در دنیایی که رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند یأس و ناامیدی را ترویج کنند، حرکت‌های جهادی و تخصصی مانند فعالیت‌های گروه فولاد مبارکه، امید واقعی به آینده می‌آفریند؛ رهبر معظم فرموده‌اند کسی که باعث یأس مردم شود، گناهی بزرگ مرتکب شده است.

بختیاری به بازدید اخیر وزیر علوم همراه با بیش از ۶۰ استاد تمام و دانشیار از فولاد مبارکه اشاره کرد و گفت: اساتید پس از مشاهده دستاوردها و دورنمای صنعت فولاد، کلیپ‌هایی تهیه و منتشر کردند که بسیار زیبا و امیدبخش بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به موضوع اصلی تفاهم‌نامه پرداخت و با اشاره به حضور دختران جوان تحت پوشش در مراسم، اظهار کرد: ما در کمیته امداد خود را نوکر این عزیزان می‌دانیم و هیچ شأنی جز خدمت به آنان نداریم.

بختیاری خاطرنشان کرد: با کمک فولاد مبارکه و سایر خیران، در سال گذشته و امسال بیش از ۲ هزار و ۲۲۴ جهیزیه تقدیم شده است. برنامه ما این است که تا پایان سال، نه تنها در شهرستان مبارکه و استان اصفهان که در سراسر کشور، هیچ دختری به دلیل نبود جهیزیه از ازدواج بازنماند.

رئیس کمیته امداد توانمندسازی را در صدر برنامه‌های این نهاد دانست و با استناد به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، گفت: کار اصلی کمیته امداد دیگر صرفاً توزیع کمک‌های معیشتی نیست، بلکه ایجاد درآمد با ثبات همراه با حفظ حرمت و کرامت مددجویان است.

وی سه رکن اصلی توانمندسازی را اشتغال، مسکن و فرهنگ خودباوری و خوداتکایی عنوان کرد و افزود: کسی که با تلاش خود لقمه حلال به خانه می‌برد، همچون مجاهدی است که در راه خدا جهاد می‌کند.

۹۸ هزار واحد مسکونی برای مددجویان کشور ساخته شد

بختیاری تصریح کرد: در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، ۹۸ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان ساخته و تحویل شده که ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن کمک مستقیم دولت، ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز از محل کمک‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی بوده است.

وی از همکاری فولاد مبارکه در حوزه مسئولیت اجتماعی قدردانی و شهرستان مبارکه را به عنوان پایلوت پیشنهادی برای حذف بیکاری میان مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌ها معرفی کرد و گفت: ما کامل آماده‌ایم تا طرح‌های عملی در این زمینه اجرا شود.

رئیس کمیته امداد در پایان با اشاره به آمار یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مستعد اشتغال در سراسر کشور، ۸۵۰ هزار دانش‌آموز، ۵۰ هزار دانشجو و ۲۲ هزار استعداد برتر تحت پوشش، تأکید کرد: این عزیزان امانت‌های الهی در دست ما هستند و در کنکور امسال بیش از سه هزار نفر از آنان قبول شدند که چندین رتبه تک‌رقمی و دورقمی نیز در میان‌شان بوده است.

به گفته بختیاری در استان اصفهان نیز حدود ۹۰ نفر از این نخبگان وارد دانشگاه‌های برتر شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری فولاد مبارکه با کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمرکز بر توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در استان اصفهان امضا شد. براساس این تفاهم نامه امسال ۱۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد ساخته خواهد شد که فولاد مبارکه برای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان فولاد و کمیته امداد نیز ۱۰۰ میلیون تومان حمایت خواهند کرد. همچنین تأمین یکهزار سری لوازم خانگی، ۴۰۰ سری جهیزیه، ۱۵۰۰ خدمات پزشکی برای مددجویان مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج، تأمین هزینه تحصیلی برای هزار نفر دانش آموز مددجو و استعدادهای برتر استان، تهیه لوازم تحریر، برگزاری اردوهای مهارتی برای چهار هزار نفر دانش آموز و دانشجو، و تخصیص ۱۲ میلیارد تومان اعتبار برای وام قرض الحسنه که سهم فولاد ۶ میلیارد تومان خواهد بود از جمله دیگر مفاد این تفاهم نامه است که در راستای هم‌افزایی میان صنعت و نهادهای حمایتی برای توانمندسازی واقعی مددجویان و کاهش فقر مطلق در کشور منعقد شده است.

در برنامه امروز حدود ۶۰ نوعروس تحت پوشش کمیته امداد حضور داشتند که به صورت نمادین به ۲ نفر از آنان جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباس شویی اهدا شد.