به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرم آباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بلیت‌فروشی دیدار دو تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد و استقلال تهران از طریق سایت http://kheybarticket.ir آغاز شد.

هواداران گرامی، هم‌اکنون می‌توانید با مراجعه به سایت بلیت فروشی، نسبت به تهیه بلیت دیدار خیبر و استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر که روز دوشنبه ۲۲ آذر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود، اقدام کنید.

به این ترتیب، لطفاً تنها با تهیه بلیت و در دست داشتن کارت شناسایی و تصویر بلیت تهیه شده به ورزشگاه مراجعه فرمائید.

همچنین برای ورود به ورزشگاه تنها از ورودی‌های اختصاصی در نظر گرفته شده استفاده کنید.