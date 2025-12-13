  1. استانها
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

بلیت‌فروشی دیدار خیبر خرم‌آباد و استقلال تهران آغاز شد

بلیت‌فروشی دیدار خیبر خرم‌آباد و استقلال تهران آغاز شد

خرم‌آباد- بلیت‌فروشی دیدار دو تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد و استقلال تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه خیبر خرم آباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بلیت‌فروشی دیدار دو تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد و استقلال تهران از طریق سایت http://kheybarticket.ir آغاز شد.

هواداران گرامی، هم‌اکنون می‌توانید با مراجعه به سایت بلیت فروشی، نسبت به تهیه بلیت دیدار خیبر و استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر که روز دوشنبه ۲۲ آذر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود، اقدام کنید.

به این ترتیب، لطفاً تنها با تهیه بلیت و در دست داشتن کارت شناسایی و تصویر بلیت تهیه شده به ورزشگاه مراجعه فرمائید.

همچنین برای ورود به ورزشگاه تنها از ورودی‌های اختصاصی در نظر گرفته شده استفاده کنید.

    • متین شاهیوند IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خوب
    • محمد IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      من با اینکه من در شهر لرستان زندگی می کنم استقلالی هستم

