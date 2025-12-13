به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی سیاسی رزمندگان سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام با حضور احمد راستینه نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، فرخشهر، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
احمد راستینه در این گردهمایی که به صورت ارتباط تصویری با سپاه نواحی در شهرستانهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری برگزار گردید با اشاره به رشادت و شجاعت نیروهای هوافضای سپاه در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت وجود مقدس شهداست.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با یادآوری عظمت و بزرگی سپاه و ضرورت قدر دانستن این نهاد انقلابی، اظهار کرد: این لباسی که تن شماست با هیچ افتخاری قابل عوض شدن نیست.
راستینه، سپاه را ضامن جمهوریت نظام در کنار ولی فقیه دانست و تصریح کرد: سپاه مظلوم و مقتدر است. این ویژگی از امیرالمؤمنین نشأت گرفته؛ حضرت آقا نیز درباره امیرالمؤمنین واژه «مظلوم مقتدر» را به کار بردند. در مورد نظام هم همین است؛ نظام، مقتدر و مظلوم است و سپاه هم همینگونه است: سپاه مقتدر و مظلوم.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ بر اساس نگاه امام عزیز ما که برگرفته از متون اسلامی بود، یک تحول بزرگ در نظام بینالملل شکل داد و اگر امروز میبینید آمریکا در سند امنیت ملیاش تجدید نظر کرده، همه اینها به خاطر این است که شما در نقطهای مهم، مطابق وعده خدای متعال یعنی دفاع از سنتهای خدا و اراده خدای متعال، ایستادهاید. این ایستادگی شما یک تحول بزرگ را در نظام بینالملل در حال شکل دادن است.
وی با اشاره به روند تحولات عرصه بین الملل و نظام جهانی، گفت: ظاهر قصه این است که جنگ دوازده روزهای اتفاق افتاده و در این جنگ آسیبهایی به زیرساختهای ما وارد کردند؛ اما واقعیت این است که جهان در حال پوستاندازی و تغییر ساختار قدرتهای آینده است و به قدری شما مقتدرید که اقتدار شما سبب شده آمریکا در سند امنیت ملیاش تجدید نظر کند.
راستینه تأکید کرد: همه این امور مرهون نگاه مبارزاتی حضرت امام (ره) است. در سند مبارزاتی حضرت امام «قُلۡ إِنَّمَآ أَعِظُکُم بِوَٰحِدَةٍۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثۡنَیٰ وَفُرَٰدَیٰ»، این نکته به ما یاد داده شده که هر جا هستیم برای اسلام و قرآن بجنگیم.
وی گفت: مسئله دشمنان با ما به هیچ وجه موشکی و هستهای نیست؛ بلکه جنگ ما و آمریکا جنگ هویتی است.
راستینه با اشاره به آیه شریفه ۵۴ از سوره مبارکه مائده، افزود: پاسداران ما مصداق «یُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ» هستند که هیچگاه از آرمانها عقب نشینی نمیکنند و مرز هویتی ما با دشمنان همین مرز است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ملت ما نجیب زاده و نسل آن طاهر است و اینکه دشمنان به جنگ با زیست عفیفانه آمده اند، مسئله چندتار موی دختران ما نیست؛ بلکه مسئله مرز هویتی ماست که بایستی از متون قرآنی در جامعه نهادینه شود.
وی، شجاعت ملت بزرگ ایران در جنگ ۱۲ روزه را بخاطر طهارت و پاکی آنها و ایستادگی بر مرزهای هویتی دانست و تأکید کرد: در همه عرصهها اعم از اقتصادی و … نیز باید این پاکی و طهارت رعایت شود و نگذاریم آلوده شوند، تا مشکلات رفع گردد. پاسخ به سوالات در زمینههای مختلف ازجمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی پایان بخش این گردهمایی در سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام بود.
