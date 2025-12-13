ترجمه «تاریخ مستطاب آمریکا» برگزیده نمایشگاه کتاب روسیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» نوشته محمدصادق کوشکی که در سال ۱۳۹۷ توسط نشر شهید کاظمی منتشر شده، تاکنون به تیراژ ۵۰ هزار نسخه رسیده و ترجمه روسی آن به‌تازگی در نمایشگاه بین‌المللی کتاب «ادبیات فکری» روسیه به‌عنوان اثر برگزیده و توصیه‌شده معرفی شده است.

این کتاب ۲۴۰ صفحه‌ای، در سه فصل به موضوعاتی چون تاریخ تأسیس آمریکا، سیاست‌های داخلی این کشور و رویکردهای آن در عرصه بین‌المللی، به‌ویژه در قبال ایران می‌پردازد. نویسنده تلاش کرده است این موضوعات را با زبانی طنز و با همراهی کاریکاتورهایی از مازیار بیژنی روایت و نقد کند.

تاریخ ایالات متحده آمریکا خیلی جدی است؛ آن قدر جدی که حتی بخش‌ها و قسمت‌های شوخی آن هم جدی است! (تعجب نکنید. آن‌هایی که تاریخ را می‌شناسند، می‌دانند قسمت‌هایی از تاریخِ هر جایی شوخی است! یعنی همه جای یک تاریخ نمی‌تواند جدی باشد! مثلا ساختن مناره با کله مردم کرمان توسط آقامحمدخان قاجار به نظر شما شوخی نیست؟) و طبیعی است شوخی کردن با این تاریخ بسیار جدی، کار ساده‌ای نیست! آمریکایی‌ها بر خلاف ظاهرشان بیش از حدِ مجاز جدی‌اند!

هدف کتاب، آموزش تاریخ نیست بلکه روایت آن است! به همین دلیل هرچه در این کتاب می‌خوانید «مستند» است؛ یعنی منابع و اسنادش موجود است. در پایان کتاب منابعی که از آن استفاد هشده درج شده است.

در بخشی از کتاب که به موضوع امضای قراردادهای استعمارگرایانه آمریکا می‌پردازد، طنز تلخ این کتاب به همراه کاریکاتور، به خوبی این واقعیت را برای مخاطبان قابل لمس می‌کند:« شما هر جای دنیا را بگردید برای گسترش عقلانیت روشی بهتر از این پیدا نخواهید کرد و مطمئن باشید شلاق ابزار کمک آموزشی مهمی در توسعه و ترویج تفکر و عقلانیت است! خصوصاً آن که شما ملتی متمدن باشید و طرف مقابلتان بومیانی وحشی و بی تمدن. البته بهترین دلیل بی عقلی سرخ پوستان همین بود که قدرت بزرگی مثل آمریکا را کوچک دیدند و چاره بی‌عقلی چنین بومیانی چه می‌تواند باشد جز شلاق و مرگ؟!»