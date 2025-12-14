مجموعه ۱۵ جلدی «شهرزاد؛ دختر شرقی» برای نوجوانان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه که زیر نظر محمدرضا سرشار تدوین شده، داستانهای دنبالهدار و ماجراجویانهای را درباره شخصیتهای اصلی به نامهای شیرزاد، مهرزاد و شهرزاد روایت میکند. داستان با یک سفر تابستانی به دریا آغاز میشود و با ورود به یک جزیره ناشناخته، حوادث پررمز و راز، مواجهه با موجودات عجیب و حل معماها ادامه مییابد.
این مجموعه شامل یک داستان بلند و یکپارچه است. داستان از مجلد یکم آن با عنوان «جزیره ماهی» آغاز میشود و در مجلد پانزدهم «پروانههای شبتاب» به پایان میرسد. «شهربازی شگفتانگیز»، «گردش علمی در جزیره ماهی»، «ماهیهای خال قرمز»، «شبح ترسناک»، «نامه آرزوها»، «دلفینهای مهربان»، «آبشار ستارهها»، «روز پدر»، «پرواز با درناها»، «لوبیای سحرآمیز»، «روز خنده»، «سیرک در جزیره ماهی»، «راز شهر ساحلی» و «پروانههای شب تاب» از دیگر جلدهای این مجموعه هستند که به قلم شیرین حمزه، فاطمه فدایی، معصومه عربخانی، مرضیه شاکری، آزاده بهرامی، شیده بهرامی، سهیلا سرداری، رقیه ذاکری، رقیه مهری و… نوشته شدهاند.
هر مجلد این مجموعه در ۱۲۴ تا ۱۲۸ صفحه و قطع وزیری کوتاه در بازار نشر عرضه شده است، برای حفظ وحدت بصری این مجموعه، احسان سلیمانی مسئولیت تصویرگری واقعگرایانه و تمامرنگی این مجموعه را بر عهده داشته است. طراحی جلد نیز توسط حمیده سلیمانی انجام شده است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه این مجموعه به وبسایت انتشارات بهنشر به آدرس www.behnashr.ir یا کتابفروشیهای این انتشارات در مشهد و سراسر کشور مراجعه کنند.
