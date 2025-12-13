  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

پایان کار پاراتکواندو با ۹ مدال رنگارنگ

رقابت های پاراتکواندو در این دوره از بازیها با کسب چهار مدال طلا، سه نقره و دو برنز توسط تیم اعزامی کشورمان در دبی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پاراتکواندو کشورمان با ۱۳ تکواندوکار در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی امارات در شهر دبی به میدان رفت و در نهایت موفق به کسب چهار مدال طلا، سه نقره و دو برنز شد تا با ۹ مدال رنگارنگ به کار خود پایان دهد.

در روز نخست این مسابقات، جمعه ۲۱ خردادماه تیم کشورمان توسط ابوالفضل ایمانی در ۵۸- کیلوگرم، امیر حسین علیزاده در وزن ۶۳- کیلوگرم و مریم عبدالله پور در وزن ۵۷- کیلوگرم سه مدال طلا کسب کرد. زهرا سلطانی در وزن ۴۷- کیلوگرم یک نقره و سحر قنبری هم در وزن ۵۲- کیلوگرم یک مدال برنز برای تیم کشورمان به دست آوردند.

دیدار فینال تمام ایران وزن ۵۷- کیلوگرم دختران بین زهرا رحیمی دارنده مدال برنز المپیک و پرچمدار کاروان اعزامی کشورمان به دبی با مریم عبدالله پور دیگر پاراتکواندوکار عنوان دار ایران بسیار مورد توجه قرار گرفت. در نهایت این جذاب و دیدنی را عبدالله پور بود که در راند شماری ۲ بر یک صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یافت.

امروز شنبه ۲۲ آذرماه در روز دوم این مسابقات نیز چهار نماینده کشورمان موفق به کسب مدال شدند. امیر محمد حقیقت شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم یک مدال طلا، رومینا چمسورکی یه مدال نقره در وزن ۶۵+ کیلوگرم و مهراوه دومهری هم در وزن ۶۵- کیلوگرم یک مدال برنز به خود اختصاص دادند.

رزا ابراهیمی، شهرام صحرا پیما، نرگس جوادی و امیر جودی هم توفیقی در کسب مدال نداشتند.

بدین ترتیب تیم ملی پاراتکواندوی ایران در این دوره از مسابقات با ۹ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان داد.

