پایان کار پاراتکواندو با ۹ مدال رنگارنگ

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی پاراتکواندو کشورمان با ۱۳ تکواندوکار در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان به میزبانی امارات در شهر دبی به میدان رفت و در نهایت موفق به کسب چهار مدال طلا، سه نقره و دو برنز شد تا با ۹ مدال رنگارنگ به کار خود پایان دهد.

در روز نخست این مسابقات، جمعه ۲۱ خردادماه تیم کشورمان توسط ابوالفضل ایمانی در ۵۸- کیلوگرم، امیر حسین علیزاده در وزن ۶۳- کیلوگرم و مریم عبدالله پور در وزن ۵۷- کیلوگرم سه مدال طلا کسب کرد. زهرا سلطانی در وزن ۴۷- کیلوگرم یک نقره و سحر قنبری هم در وزن ۵۲- کیلوگرم یک مدال برنز برای تیم کشورمان به دست آوردند.

دیدار فینال تمام ایران وزن ۵۷- کیلوگرم دختران بین زهرا رحیمی دارنده مدال برنز المپیک و پرچمدار کاروان اعزامی کشورمان به دبی با مریم عبدالله پور دیگر پاراتکواندوکار عنوان دار ایران بسیار مورد توجه قرار گرفت. در نهایت این جذاب و دیدنی را عبدالله پور بود که در راند شماری ۲ بر یک صاحب برتری شد و به مدال طلا دست یافت.

امروز شنبه ۲۲ آذرماه در روز دوم این مسابقات نیز چهار نماینده کشورمان موفق به کسب مدال شدند. امیر محمد حقیقت شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم یک مدال طلا، رومینا چمسورکی یه مدال نقره در وزن ۶۵+ کیلوگرم و مهراوه دومهری هم در وزن ۶۵- کیلوگرم یک مدال برنز به خود اختصاص دادند.

رزا ابراهیمی، شهرام صحرا پیما، نرگس جوادی و امیر جودی هم توفیقی در کسب مدال نداشتند.

بدین ترتیب تیم ملی پاراتکواندوی ایران در این دوره از مسابقات با ۹ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود پایان داد.