  1. استانها
  2. اصفهان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

۵۰ ماینر قاچاق در یک کارخانه متروکه در کاشان کشف شد

۵۰ ماینر قاچاق در یک کارخانه متروکه در کاشان کشف شد

اصفهان–فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت:در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس امنیت اقتصادی،۵۰ دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۴۰میلیارد ریال از یک کارخانه متروکه در حاشیه کاشان کشف شد.

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان با انجام رصدهای اطلاعاتی از نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارخانه متروکه در حاشیه شهر کاشان مطلع شدند و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی و با همکاری عوامل شرکت توزیع برق شهرستان، از این محل بازدید کرده و در بازرسی انجام‌شده، تعداد ۵۰ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه ارزش ریالی دستگاه‌های کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این عملیات یک متهم شناسایی شد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ کاکاوند در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرمجاز و قاچاق تجهیزات استخراج ارز دیجیتال به‌طور مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد خبر 6687771

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها