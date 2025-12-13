۵۰ ماینر قاچاق در یک کارخانه متروکه در کاشان کشف شد

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان کاشان با انجام رصدهای اطلاعاتی از نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک کارخانه متروکه در حاشیه شهر کاشان مطلع شدند و بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم با مراجع قضائی و با همکاری عوامل شرکت توزیع برق شهرستان، از این محل بازدید کرده و در بازرسی انجام‌شده، تعداد ۵۰ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان با بیان اینکه ارزش ریالی دستگاه‌های کشف‌شده بنا بر نظر کارشناسان بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این عملیات یک متهم شناسایی شد که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ کاکاوند در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با فعالیت‌های غیرمجاز و قاچاق تجهیزات استخراج ارز دیجیتال به‌طور مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.