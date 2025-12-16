کیامهر: ۹۴۰ دستگاه ماینر غیرقانونی در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهر کیامهر در این زمینه با اشاره به اینکه ارومیه بیشترین تعداد کشفیات ماینر را در بین شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده، افزود: میزان کشفیات امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی افزایش تعاملات با نهادهای امنیتی، افزایش گزارش‌های مردمی و توسعه روش‌های داده‌کاوی را از جمله عوامل مؤثر در این افزایش کشفیات برشمرد. همچنین، افزایش پاداش‌های در نظر گرفته شده برای گزارشگران و همکاری نزدیک با سازمان‌های امنیتی نیز در این موفقیت نقش داشته است.

کیامهر با بیان اینکه در حال حاضر با متخلفان از طریق اعمال خسارت مالی و پیگیری قضائی برخورد می‌شود، افزود: شرکت توانیر در حال پیگیری جرم‌انگاری این تخلف است تا بازدارندگی بیشتری ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خاطرنشان کرد: ماینرهای کشف شده پس از طی مراحل قانونی و صدور حکم قضائی، با شرط امحای فنی در سامانه فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مزایده گذاشته می‌شوند. پس از امحای فنی، این دستگاه‌ها با نظارت کارشناسان شرکت توزیع، به خریداران تحویل داده می‌شوند.