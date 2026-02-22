به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی دستگاه‌های استخراج رمزارز در برخی نقاط شهر کرمانشاه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت و بررسی‌های میدانی و اطلاعاتی آغاز شد.

در ادامه این اقدامات، مأموران با انجام رصدهای هدفمند و بررسی‌های تخصصی، محل‌های نگهداری این دستگاه‌ها را شناسایی کردند و در عملیات‌هایی جداگانه نسبت به توقیف و جمع‌آوری ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز اقدام شد.

پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در جریان این عملیات‌ها، سه نفر را به‌عنوان متهم شناسایی و دستگیر کرد و دستگاه‌های مکشوفه نیز برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌ربط شد.

بر اساس این گزارش، برای متهمان پرونده‌های جداگانه قضایی تشکیل شده و موضوع با هماهنگی دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار دارد تا مطابق قانون با عوامل دخیل در این فعالیت غیرمجاز برخورد شود.

پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه با تأکید بر استمرار برخورد با مصادیق اخلال در نظام اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرقانونی مشابه، مراتب را از طریق مراجع رسمی به پلیس گزارش دهند.