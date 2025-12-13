معارف دینی، کانونی است که همواره آماج هجوم دشمنان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، امروز با حضور دانشجویان، اساتید و جمعی از مسئولان در دانشگاه صدا و سیما برگزار شد.

این مراسم در فضایی معنوی و فرهنگی برگزار گردید و با استقبال قابل توجه دانشجویان همراه بود. نکته قابل توجه در این برنامه، حضور دانشجویانی بود که در یک دانشگاه تخصصی رسانه‌ای تحصیل می‌کنند، اما در رفتار و پوشش آنان، پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی به‌روشنی مشهود بود.

با وجود مواجهه مستمر دانشجویان این دانشگاه با جریان‌های متنوع رسانه‌ای، فضای مراسم نشان‌دهنده مصونیت فرهنگی و رعایت هنجارهای اجتماعی و دینی بود؛ موضوعی که بیانگر تأثیر آموزش آگاهانه و تربیت فرهنگی در محیط دانشگاهی است.

برگزاری این مراسم، جلوه‌ای از هم‌افزایی آموزش رسانه‌ای با هویت دینی و فرهنگی را به نمایش گذاشت و نشان داد که فعالیت در عرصه رسانه، نه‌تنها در تعارض با ارزش‌های اسلامی قرار ندارد، بلکه می‌تواند در مسیر تقویت و ترویج آن‌ها نیز نقش‌آفرین باشد.

با ورود خانواده شهید نیما رجب‌پور سردبیر شبکه خبر به سالن مراسم، فضای مجلس رنگی دیگر گرفت. حاضران که از لحظه حضور آنان آگاه شدند، بی‌درنگ به احترام ایستادند و سکوتی آمیخته با تأثر و تکریم سراسر سالن را فرا گرفت. نگاه‌ها به چهره‌هایی دوخته شده بود که نشانه‌های صبر و استقامت را با خود داشتند و حضورشان یادآور ایثار و فداکاری فرزندی بود که جان خود را درجنگ دوازده روزه نثار میهن کرد.

در ادامه مراسم با آغاز پخش سرود ملی، دانشجویان به‌صورت منظم و هم‌زمان در جای خود ایستادند و با ادای احترام نظامی، صحنه‌ای سرشار از انسجام، مسئولیت‌پذیری و وفاداری به هویت ملی و ارزش‌های میهنی رقم زدند. این لحظه، جلوه‌ای از تعهد نسل جوان دانشگاهی به آرمان‌های کشور بود؛ لحظه‌ای که سکوت و نظم حاکم بر فضا، عظمت سرود ملی و پیوند عمیق دانشجویان با استقلال و عزت ایران را به‌روشنی به تصویر کشید.

در ابتدای این مراسم بعد از قرائت قرآن کریم، شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: در مطالعاتی که انجام می‌دادم، به واژه شهید و مشتقات آن اشاره شده بود، بنا بر برخی آمارها، ۵۵ بار در قرآن کریم تکرار شده است. با این حال، میان مفسران قرآن کریم اختلاف نظر وجود دارد که آیا واژه شهید در قرآن، دقیقاً برای ارجاع به آن مفهومی که ما امروز از این واژه در ذهن داریم به کار رفته است یا خیر. برخی از مفسران معتقدند که معنای شهید، نسبت نزدیکی با برداشت امروزی ما دارد، ریشه در مفهوم گواه بودن دارد.

اسفندیاری ادامه داد: این پرسش مطرح می‌شود که شهید، گواه چه چیزی است؟ شهید، روشن‌ترین، درخشان‌ترین و شفاف‌ترین گواه حقیقت است. شهید، ایمان خویش را با خون خود امضا کرده است و از این منظر، گرامی‌داشت و بزرگداشت یاد و نام شهید برای جامعه نه‌تنها اهمیت دارد، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس دانشگاه صدا و سیما بیان داشت: اگر این گواهان، که نشانه‌ها و شواهد حقیقت‌اند، همواره راه حقیقت را به ما نشان می‌دهند و آن را یادآوری می‌کنند، ارزششان از آن‌روست که بالاترین سرمایه وجودی خود، یعنی جانشان را، در راه آن حقیقت فدا کرده‌اند. از همین رو، بزرگداشت و تکریم این گواهان و شاهدان حقیقت بر همه ما واجب است و امید آن می‌رود که در پاسداشت مقام والای این عزیزان هرگز کوتاهی نکنیم.

وی ابراز کرد: آنچه شهدا ما را به سوی آن رهنمون ساخته‌اند، همان موضوعی است که در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی با مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام مورد تأکید قرار گرفت. نقطه و کانونی که همواره آماج هجوم دشمنان بوده است؛ همان‌جایی که شهدا در آن صف کشیدند و با جان خویش از آن دفاع کردند. آنجا که معارف دینی ما قرار دارد، آنجا که معارف شیعی ماست و آنجا که معارف انقلابی ما در معرض هجوم خصمانه دشمنان حقیقت قرار می‌گیرد.

اسفندیاری در پایان گفت: این جنگ همچنان ادامه دارد و به پایان نرسیده است. شهدا هستند که پیوسته به ما یادآوری می‌کنند در این دفاع مقدس، باید راه آنان را در پاسداری از حقیقت ادامه دهیم. به‌ویژه شما دانشجویان حوزه رسانه و هنر؛ به واسطه استعدادی که خداوند متعال به‌عنوان گوهری گران‌بها در وجود شما قرار داده است، طبیعتاً مسئولیت سنگین‌تری در قبال این نعمت بر عهده دارید. هر نعمتی مورد پرسش قرار خواهد گرفت؛ هرچه استعداد، هوش، مهارت و دانش بیشتری در اختیار انسان باشد، به همان میزان مسئولیت و پرسش نیز بیشتر خواهد بود.

در ادامه جمعی از مادران و همسران و دختران معظم شهدای دفاع و امنیت شهید محقق، شهید شانه‌ای، شهید رجب پور، شهید روح الله عجمیان، شهید عشریه و شهید شادمانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

در ادامه همسر شهید شادمانی به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، خدامحوری را مهم‌ترین اصل در تداوم زندگی فردی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: صبر، گذشت و انجام مسئولیت‌ها زمانی به ثمر می‌نشیند که با نیت الهی همراه باشد.

وی با بیان اینکه مسئولیت خانواده‌های شهدا با شهادت همسران‌شان پایان نمی‌یابد، افزود: خانواده‌های شهدا تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) مسئولیتی سنگین در مسیر خدمت به مردم و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی بر عهده دارند.

او با اشاره به نقش شهدا در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا با تبعیت از امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، همواره دفاع از اسلام، کشور و مردم را تکلیف الهی می‌دانستند و در همه عرصه‌ها حضور فعال داشتند.

همسر شهید سپهبد شادمانی با بیان خاطراتی از دوران مأموریت همسرش در کردستان، شرایط آن دوران را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت: شهید شادمانی به‌طور هم‌زمان مسئولیت فرماندهی در چند جبهه از جمله مقابله با رژیم بعث عراق و گروهک‌های ضدانقلاب را بر عهده داشت.

وی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود در دوران انقلاب و پس از آن اشاره کرد و افزود: با حضور در آموزش‌وپرورش، بسیج و حوزه‌های امدادی، تلاش کردم در مسیر روشنگری نسل جوان و خدمت به جامعه ایفای نقش داشته ام.

بخش دیگر این برنامه به اجرای گروه سرود اسوه اختصاص داشت؛ اجرایی هماهنگ و پرنشاط که با مضامین ارزشی و حماسی، فضای مراسم را تحت‌تأثیر قرار داد و توجه حاضران را به خود جلب کرد.