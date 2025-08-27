به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ حسونی‌زاده شامگاه سه‌شنبه در نشست تخصصی «حکمرانی آب» که در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای دولت برگزار شد، اظهار کرد: حکمرانی آب یک سیستم یکپارچه از تولید تا مصرف و از برنامه‌ریزی تا توسعه است که علاوه بر مسائل فنی، به عوامل اجتماعی نیز وابسته است. این امر نیازمند هماهنگی، گفت‌وگو و توجه به نظرات ذی‌نفعان است.

وی با تأکید بر جامعیت این سیستم افزود: همه نهادها، از وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها گرفته تا آب‌بران و ذی‌نفعان، باید در فرآیند برنامه‌ریزی مشارکت داشته باشند.

حسونی‌زاده با انتقاد از نظام مدیریت القایی کنونی، خواستار حرکت به سمت مدیریت مشارکتی با حضور علمای دانشگاه، بهره‌برداران، کشاورزان و صنایع شد.

مدیر کمیته منطقه‌ای آبیاری و زهکشی خوزستان با اشاره به اینکه بخش کشاورزی با یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت، عمده مصرف آب استان را به خود اختصاص می‌دهد، گفت: به دلیل پراکندگی و تنوع بهره‌برداران، مدیریت این بخش بسیار چالش‌برانگیز است و مدیریت صحیح می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد، اما در غیر این صورت، پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه منابع آبی خوزستان عمدتاً از آب‌های سطحی تأمین‌شده از سدها تشکیل شده‌اند، افزود: به دلیل عدم استفاده از فناوری‌های نوین و تداوم روش‌های سنتی و نیمه‌سنتی، شاهد هدررفت آب هستیم. نبود سنجش دقیق و پردازش ناکافی اطلاعات نیز مشکلات را تشدید کرده است.

حسونی‌زاده تأکید کرد: تاکنون تمرکز بر توزیع مشکلات بوده اما اکنون باید به ارائه راه‌حل‌ها بپردازیم.

وی، خواستار تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از سوی استانداری شد و افزود: باید بر اساس میزان آب موجود و نیاز بهره‌برداران، الگوی کشت مشخص شود و با متخلفان برخورد قاطع صورت گیرد.

وی با اشاره به تأثیرات تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی، اظهار کرد: برای بهینه‌سازی مصرف آب، باید از ابزارهای نوین و فناوری‌های پیشرفته استفاده کرد و نظارت دقیق بر راندمان آبیاری اعمال شود. شناسایی دقیق بهره‌برداران نیز ضروری است تا هر کس به روش خود عمل نکند، چرا که این شیوه در درجه اول به ضرر کشاورزان است.

حسونی‌زاده در پایان با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق، گفت: با وجود تداوم خشکسالی، باید با اصول علمی و مدیریت صحیح، شرایط را بهبود بخشید و از بحران عبور کرد.