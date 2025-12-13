  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

حق شناس: حل مسائل گیلان نیازمند بهره‌گیری از راهکارهای علمی نخبگان است

حق شناس: حل مسائل گیلان نیازمند بهره‌گیری از راهکارهای علمی نخبگان است

رشت- استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای علمی در مواجهه با چالش‌ها، گفت: انتظار مردم از جامعه نخبگانی، ارائه راه‌حل برای مسائل موجود است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در نشست با اساتید نخبه دانشگاه‌های استان در استانداری گیلان اظهار کرد: دستاوردهای علمی اعم از تحقیق و پژوهش نخبگان دارای اثری طولانی مدت است که نتایج آن در آینده مشخص خواهد شد.

وی نوآوری را عامل رشد اقتصادی پایدار دانست و گفت: محصول علم دیربازده است و این مسئله برعهده سیاست گذاران و سیاستمداران است تا به این بخش توجه کافی داشته باشند لذا هرگونه تغییراتی در کره زمین حاصل علم و عالم است.

استاندار گیلان تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسات آشنایی با ظرفیت‌های علمی استان و اختصاص بودجه پژوهشی به اجرای طرح‌های شاخص و بهره‌گیری از راهکارهای علمی در راستای حل مسائل است.

حق‌شناس افزود: عمده مسائل، پیچیده اما دارای راه‌حل‌های ساده است اما معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … نیازمند تصمیمات سخت است که باید هزینه آن را بپردازیم.

وی تأخیر در حل مسئله را علت پیچیدگی برخی مشکلات دانست و عنوان کرد: انتظار مردم از جامعه نخبگانی، حل مسائل است به عنوان مثال تولید برنج در کشورهایی مثل فیلیپین به ۸ تن می‌رسد در حالی که این میزان در گیلان ۴ تن است و نیازمند اقدامات به‌زراعی و به‌نژادی است تا به ازای هر هکتار ۸ تن تولید داشته باشیم.

استاندار گیلان با اشاره به معضل چهل ساله زباله در استان بیان کرد: سالکده و لسکوکلایه دو روستایی است که به صورت مردمی به تفکیک زباله می‌پردازند که ایده ساده و خوبی جهت مدیریت زباله است لذا از تمام طرح‌های علمی نو در این راستا استقبال می‌کنیم.

حق‌شناس افزود: در رشت روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر پساب داریم که هم‌اکنون تصفیه خانه فخب و مسکن مهر افتتاح شده است و با افتتاح تصفیه‌خانه خرمشهر به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز خواهیم رسید.

وی ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان خاطرنشان کرد: پسماند، فاضلاب، تولید برنج و … از جمله موضوعاتی است که با طرح مسئله در نشست‌های تخصصی قابل بهره‌وری است.

در این نشست هر کدام از اساتید به طرح مسائل و مشکلات استان، اختصاص بخشی از بودجه به حوزه پژوهش، پیوند دانشگاه و صنعت، معضل بهره‌گیری از افراد غیر متخصص در مسائل اساسی و … اشاره و به ارائه راهکار پرداختند.

کد خبر 6687880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها