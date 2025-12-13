به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در نشست با اساتید نخبه دانشگاه‌های استان در استانداری گیلان اظهار کرد: دستاوردهای علمی اعم از تحقیق و پژوهش نخبگان دارای اثری طولانی مدت است که نتایج آن در آینده مشخص خواهد شد.

وی نوآوری را عامل رشد اقتصادی پایدار دانست و گفت: محصول علم دیربازده است و این مسئله برعهده سیاست گذاران و سیاستمداران است تا به این بخش توجه کافی داشته باشند لذا هرگونه تغییراتی در کره زمین حاصل علم و عالم است.

استاندار گیلان تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسات آشنایی با ظرفیت‌های علمی استان و اختصاص بودجه پژوهشی به اجرای طرح‌های شاخص و بهره‌گیری از راهکارهای علمی در راستای حل مسائل است.

حق‌شناس افزود: عمده مسائل، پیچیده اما دارای راه‌حل‌های ساده است اما معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … نیازمند تصمیمات سخت است که باید هزینه آن را بپردازیم.

وی تأخیر در حل مسئله را علت پیچیدگی برخی مشکلات دانست و عنوان کرد: انتظار مردم از جامعه نخبگانی، حل مسائل است به عنوان مثال تولید برنج در کشورهایی مثل فیلیپین به ۸ تن می‌رسد در حالی که این میزان در گیلان ۴ تن است و نیازمند اقدامات به‌زراعی و به‌نژادی است تا به ازای هر هکتار ۸ تن تولید داشته باشیم.

استاندار گیلان با اشاره به معضل چهل ساله زباله در استان بیان کرد: سالکده و لسکوکلایه دو روستایی است که به صورت مردمی به تفکیک زباله می‌پردازند که ایده ساده و خوبی جهت مدیریت زباله است لذا از تمام طرح‌های علمی نو در این راستا استقبال می‌کنیم.

حق‌شناس افزود: در رشت روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر پساب داریم که هم‌اکنون تصفیه خانه فخب و مسکن مهر افتتاح شده است و با افتتاح تصفیه‌خانه خرمشهر به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز خواهیم رسید.

وی ضمن تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان خاطرنشان کرد: پسماند، فاضلاب، تولید برنج و … از جمله موضوعاتی است که با طرح مسئله در نشست‌های تخصصی قابل بهره‌وری است.

در این نشست هر کدام از اساتید به طرح مسائل و مشکلات استان، اختصاص بخشی از بودجه به حوزه پژوهش، پیوند دانشگاه و صنعت، معضل بهره‌گیری از افراد غیر متخصص در مسائل اساسی و … اشاره و به ارائه راهکار پرداختند.