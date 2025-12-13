  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

۸ هزار تن قیر رایگان به شهرداری‌های زنجان تخصیص یافت

۸ هزار تن قیر رایگان به شهرداری‌های زنجان تخصیص یافت

زنجان-رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان گفت: طی۷ سال اخیر بیش از هشت هزار و ۱۰۹ تن قیر رایگان به شهرداری‌های استان ازمحل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری گفت: به منظور تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، یک هزار و ۸۸۷ تن قیر رایگان از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۴۰۳ جذب شد.

وی با بیان اینکه این میزان قیر در بین شهرداریهای زنجان، ابهر، خرمدره، قیدار، آب بر، سلطانیه و هیدج توزیع شده است، یادآور شد: این اقدام تاثیر قابل‌توجهی در بهبود زیرساخت‌های محله‌ای، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زیست شهری در محلات هدف بازآفرینی شهری داشته است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان به نحوه تخصیص قیر به محدوده‌های مصوب بافت فرسوده استان اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا استعلام از شهرداری‌های استان مبنی بر ارائه مدارک و مستندات گذرهای خاکی و مضمحل بافت فرسوده انجام‌ می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از بارگذاری قرارداد و نقشه‌های معابر در سامانه سبا، اخذ تاییدیه شرکت بازآفرینی شهری و ارائه ضمانت نامه از سوی شهرداری‌ها، حواله قیر صادر می‌شود، ادامه داد: طی سالهای گذشته مساحت محدوده های بافت فرسوده در تخصیص قیر بسیار حائز اهمیت بوده است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه‌های قیر سال ۱۴۰۴ در مرحله بررسی و کارسازی است.

کد خبر 6687887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سارای IR ۱۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سلام.کوچه ها را اسفالت میکنند ولی ی زحمت به خودشان نمیدن تیرهای چراغ برق راکه بخاطر عقب نشینی دروسط کوچه قرار گرفته ومانع عبور میشوند را جابجا کنند .این مشکل تمام محلات قدیمی در خرمدره و سایر شهرها میباشد .لطفا به گوش مسولین برسانید .ممنون

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها