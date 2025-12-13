به گزارش خبرگزاری مهر، علی حیدری گفت: به منظور تحقق اهداف سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، یک هزار و ۸۸۷ تن قیر رایگان از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۴۰۳ جذب شد.

وی با بیان اینکه این میزان قیر در بین شهرداریهای زنجان، ابهر، خرمدره، قیدار، آب بر، سلطانیه و هیدج توزیع شده است، یادآور شد: این اقدام تاثیر قابل‌توجهی در بهبود زیرساخت‌های محله‌ای، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زیست شهری در محلات هدف بازآفرینی شهری داشته است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان به نحوه تخصیص قیر به محدوده‌های مصوب بافت فرسوده استان اشاره کرد و اظهار داشت: در ابتدا استعلام از شهرداری‌های استان مبنی بر ارائه مدارک و مستندات گذرهای خاکی و مضمحل بافت فرسوده انجام‌ می‌شود.

وی با بیان اینکه پس از بارگذاری قرارداد و نقشه‌های معابر در سامانه سبا، اخذ تاییدیه شرکت بازآفرینی شهری و ارائه ضمانت نامه از سوی شهرداری‌ها، حواله قیر صادر می‌شود، ادامه داد: طی سالهای گذشته مساحت محدوده های بافت فرسوده در تخصیص قیر بسیار حائز اهمیت بوده است.

رئیس اداره بازآفرینی شهری راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه‌های قیر سال ۱۴۰۴ در مرحله بررسی و کارسازی است.