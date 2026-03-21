۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

تخصیص ۴۰ هزار تن قیر برای بهسازی معابر محلات

مدیرکل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران از تخصیص ۴۰ هزار تن قیر برای آسفالت و بهسازی معابر خاکی و فرسوده در محلات هدف بازآفرینی شهری در مرحله اول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت بازآفرینی شهری ایران، رافع ناصری‌فر مدیرکل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: از ابتدای آبان‌ماه سال جاری تاکنون ۴۰ هزار تن قیر به شرکت بازآفرینی شهری ایران برای آسفالت معابر خاکی و مضمحل محلات هدف تخصیص یافته است.

وی افزود: در مرحله نخست از این میزان، ۷۵ درصد معادل ۳۰ هزار تن قیر به ارزش ۴ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال منجر به صدور ۹۶ حواله برای ۸۱ شهر کشور شده است.

مدیرکل نظارت بر امور اجرایی شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: همچنین ۲۵ درصد باقی‌مانده از این سهمیه، معادل ۱۰ هزار تن به ارزش ۲ هزار و ۱۳۷ میلیارد ریال به ۳۶ شهرداری تخصیص یافته که در حال حاضر در مرحله اخذ ضمانت‌نامه از سوی شهرداری‌ها قرار دارد و پس از تکمیل فرآیند اداری، حواله‌های مربوطه صادر خواهد شد.

ناصری‌فر با تأکید بر جذب کامل سهمیه تخصیصی از سوی وزارت راه و شهرسازی گفت: در مرحله نخست، ۱۰۰ درصد قیر تخصیص‌یافته مرحله اول به این شرکت به طور کامل جذب شده است؛ به‌طوری‌که بیست هزار تن از حواله های صادر شده و ۱۰ هزار تن حواله های آماده صدور که به شهرداری ها اختصاص یافته ‌اند مربوط به دوره زمانی جنگ رمضان میباشند.

وی در پایان گفت: میزان تخصیص وجذب قیر در اسفندماه سال جاری به نسبت اسفند ماه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

سمیه رسولی

