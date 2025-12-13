به گزارش خبرنگار مهر، ورکشاپ تخصصی فیلمبرداری و نورپردازی و شناخت تجهیزات با حضور مسعود سلامی و حمایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی توسط موسسه سینمایی ثمین فیلم خاوران و با حضور ۷۴ نفر از فعالان حوزه سینما برگزار شد.
مدیر مؤسسه سینمایی ثمین فیلم خاوران در حاشیه این ورک شاپ که طی دو روز در بیرجند برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: با برنامهریزی انجام شده و حمایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، ورکشاپ تخصصی دو روزه «فیلمبرداری و نورپردازی و شناخت تجهیزات» با حضور استاد مسعود سلامی، فیلمبردار برجسته سینمای ایران، با همکاری انجمن سینمای جوانان دفتر بیرجند برگزار شد.
امید واحدی فر با بیان اینکه این ورک شاپ با حضور ۷۴ نفر از هنرمندان سینما، علاقه مندان و همچنین هنرمندان شهرستانهای استان به صورت تئوری و عملی به صورت رایگان در محل تماشاخانه استاد عبدالهی برگزار شد، افزود: این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانش و مهارتهای عملی هنرمندان و علاقهمندان حوزه فیلمسازی استان برگزار شد.
وی ادامه داد: این کارگاه با حضور مسعود سلامی، یکی از برجستهترین مدیران فیلمبرداری سینمای ایران برگزار شد که فرصت مغتنمی برای انتقال تجربههای حرفهای و آشنایی نزدیکتر هنرمندان خراسان جنوبی با استانداردهای روز تصویربرداری و نورپردازی بود.
وی ادامه داد: مسعود سلامی مدیر فیلمبرداری پروژههای شاخصی چون سه کام حبس، آشفتگی، خائنکشی، و روزی روزگاری آبادان است و آثار او نمونه برجستهای از تلفیق نگاه هنری با تکنیکهای نوین سینمایی محسوب میشود و در پایان به افراد حاضر در این کارگاه گواهینامه اهدا شد.
نظر شما