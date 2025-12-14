مسعود پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت کشتیهای حامل کالاهای اساسی که برای تخصیص ارز معطل میمانند، گفت: واردات کالاهای اساسی، بهویژه محمولههای با حجم و تناژ بالا، تابع مولفههایی است که با سایر کالاها تفاوت ماهوی دارد. معمولاً خریدار درصدی از وجه خرید را قبل از بارگیری میپردازد و تسویه مالی تا قبل از رسیدن کالا به مراحل پایانی تخلیه صورت میگیرد.
وی با تشریح چرخه واردات کالاهای اساسی افزود: برای تخلیه کشتیها در بندر، چند اتفاق باید بیفتد: ابتدا پرداخت هزینه خرید محصول، دوم پرداخت کرایه حمل کشتی و سوم ارائه اسناد ثبت سفارش معتبر. پس از آن مجوزهای بهداشتی برای مصارف انسانی و دامی بررسی میشود.
پلمه بیان کرد: متأسفانه به دلیل مشکلات موجود در چرخه بانک مرکزی، تخصیص ارز با کندی مواجه است. کشتیها در لنگرگاه متوقف میشوند تا فرآیند پرداخت به فروشنده و هزینه حمل انجام شود و سپس اجازه تخلیه یا پهلوگیری صادر میشود.
دبیر انجمن کشتیرانی ادامه داد: تعداد کشتیهای معطل میتواند متغیر باشد؛ بعضی زمانها کمتر و بعضی مواقع بیشتر است. برای تسریع، ابتدا ثبت سفارش باید با سرعت بیشتری انجام شود و بانک مرکزی نیز در تخصیص و انتقال ارز به فروشنده دقت و سرعت عمل داشته باشد
وی تصریح کرد: اگر همه مراحل بهطور همزمان و هماهنگ پیش برود، سرعت تهویه کالا و ارسال به بازار مصرف افزایش مییابد.
پلمه درباره میانگین زمان معطلی کشتیها یادآور شد: زمان دقیقی برای این فرآیند وجود ندارد، اما بهطور میانگین حدود ۳۰ روز طول میکشد. زمان تخلیه کشتی نیز بستگی به تناژ محموله و توان تجهیزات بندری دارد؛ برای مثال، کالایی با ظرفیت ۱۰ هزار تن در روز، کشتی ۱۰۰ هزار تنی ممکن است حدود ۱۰ روز طول بکشد. هرچه امکانات تخلیه در بندر مقصد ضعیفتر باشد، مدت زمان توقف افزایش مییابد.
دبیر انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد: در زمان رزرو کشتی، مدت زمان تخلیه بر اساس توان متعارف بارگیری و تخلیه در بندر مقصد لحاظ میشود تا دموراژ اتفاق نیفتد.
