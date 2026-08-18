به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش، در بخش دوم سخنان خود در روز پایانی سیونهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش کشور، بر ضرورت تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، تقویت وفاق و همدلی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت مبتنی بر شاخصها، توسعه مشارکت اجتماعی و توجه ویژه به دوره پیشدبستانی و ابتدایی تأکید کرد و ارتقای عدالت آموزشی، توجه به دانشآموزان عشایری و استثنایی، تقویت انجمن اولیا و مربیان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر اولویتهای نظام تعلیم و تربیت برشمرد.
کاظمی با تأکید بر ضرورت تعامل و ارتباط مؤثر و سازنده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، مرجع و مورد اعتماد مردم هستند و در عین حال ظرفیت مهمی برای آموزش و پرورش به شمار میروند.
وی افزود: بسیاری از اتفاقات خوبی که در آموزش و پرورش و دولت رقم خورده، با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکانپذیر شده است و باید از این ظرفیت در مسیر حل مسائل نظام تعلیم و تربیت استفاده کنیم.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: آموزش و پرورش در تعامل با نمایندگان، مأموریت خود را دنبال میکند و این تعامل به معنای ورود به مناسبات سیاسی نیست.
وی خاطرنشان کرد: مدیران آموزش و پرورش نهتنها باید از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده کنند، بلکه نباید اجازه دهند این ظرفیت به دلیل نگاههای سیاسی یا سوءتفاهمهای مدیریتی نادیده گرفته شود.
وفاق و همدلی؛ پیششرط حرکت رو به جلو
کاظمی در ادامه، حرکت در مسیر وفاق و همدلی را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید به هم کمک کنیم و انرژی مدیریتی خود را صرف پیشبرد مأموریتهای نظام تعلیم و تربیت کنیم.
کاظمی در ادامه بر ضرورت تسلط مدیران بر شاخصهای عملکردی تأکید کرد و گفت: رئیس آموزش و پرورش منطقه باید شاخصهای اصلی حوزه خود را بهطور کامل بشناسد و برای بهبود و تحول در این شاخصها برنامه داشته باشد.
وی افزود: داشبورد مدیریتی باید همیشه مقابل چشم مدیر باشد و شاخصهای مهم، چه کوچک و چه بزرگ، بهصورت مستمر رصد شوند.
شورای آموزش و پرورش؛ ظرفیت مشارکت اجتماعی
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر جایگاه شورای آموزش و پرورش، گفت: باید به جایگاه شوراهای آموزش و پرورش و نقش آنان در افزایش مشارکت توجه ویژه داشته باشیم.
کاظمی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اتفاقات مثبت آموزش و پرورش ناشی از رویکرد مشارکتپذیری، مشارکتجویی و ظرفیتسازی است.
وی با اشاره به توسعه زیرساختها و خدمات آموزشی، گفت: بسیاری از اقدامات بزرگ بدون همکاری دستگاههای دیگر امکانپذیر نبود؛ برای مثال توسعه ظرفیتهای شبکه شاد با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه انجام شد و در حوزه نهضت توسعه فضاهای آموزشی نیز همراهی استانداران نقش مهمی داشته است.
کیفیت آموزشی از پیشدبستانی آغاز میشود
کاظمی با تأکید ویژه بر دوره پیشدبستانی، گفت: «پیشدبستانی را دریابیم.»اگر به دنبال ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت هستیم، باید کیفیت را از پیشدبستانی ببینیم؛ هر جا در پیشدبستانی سرمایهگذاری کردهایم، کیفیت در مراحل بعدی نیز بهتر رقم خورده است.
وزیر آموزش و پرورش بر افزایش ضریب پوشش پیشدبستانی تأکید کرد و گفت: محتوا، شهریه و نظارت، سه موضوع مهم در این حوزه هستند و باید با جدیت دنبال شوند.
کاظمی تصریح کرد: آموزش و پرورش به دنبال پیشدبستانی تراز نظام تعلیم و تربیت است، نه پیشدبستانیای که با اهداف نظام تعلیم و تربیت در تعارض باشد
وی افزود: پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به خانواده شهدا، بخشی از مأموریت فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش است و باید در برنامههای مدارس و مجموعه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد.
زیست عفیفانه؛ رویکرد تربیتی آموزش و پرورش
کاظمی با اشاره به اصلاح آییننامه مدارس هیئتامنایی، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه، گفت: باید از ظرفیت خانوادهها و جامعه در مسیر حمایت از مدرسه و تحقق اهداف تربیتی استفاده شود و نقش خانوادهها در فرآیند تعلیم و تربیت تقویت شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر توجه ویژه به توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: باید با تمام توان در خدمت خانوادههای معظم شهدا و فرزندان معزز شهدا باشیم.
کاظمی در این بخش از سخنان خود با اشاره به موضوع حجاب و عفاف، گفت: زیست عفیفانه در نظام اسلامی از موضوعات مهم حوزه تربیتی است و دشمن نیز تلاش دارد بر این موضوع سوار شود.
وی تأکید کرد: آموزش و پرورش باید ضمن مراقبت و دقت در این حوزه، تحت تأثیر فضاسازیهای هدفمند رسانهای دشمن قرار نگیرد و رویکرد تربیتی خود را با جدیت دنبال کند.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در این حوزه باید با برنامه، هوشمندی و رویکرد تربیتی حرکت کنیم و اجازه ندهیم فضاسازیهای بیرونی، مسیر تربیتی آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار دهد.
ابتدایی؛ سنگبنای نظام تعلیم و تربیت
وزیر آموزش و پرورش در ادامه، دوره ابتدایی را سنگبنای نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: باید به دوره ابتدایی در نیرو، اعتبار، امکانات، تجهیزات، ورزش و تربیت بدنی و فعالیتهای پرورشی اولویت داده شود.
کاظمی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به مناطق محروم، اظهار کرد: معلمان ابتدایی در دورترین و سختترین مناطق کشور، مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و گاهی یک معلم، همزمان در چند پایه تدریس میکند.
وی خواستار حمایت ویژه از این معلمان شد و افزود: باید معلمانی که در سختترین شرایط و دورافتادهترین نقاط کشور خدمت میکنند، مورد تقدیر و حمایت ویژه قرار گیرند.
کاظمی تأکید کرد: هرچه بیشتر به دوره ابتدایی توجه کنیم، کار در دوره متوسطه نیز آسانتر خواهد شد و بسیاری از مشکلاتی که در دورههای بعدی با آن مواجه هستیم، ریشه در کمتوجهی به دوره ابتدایی دارد.
پوشش تحصیلی و شناسایی دقیق بازماندگان از تحصیل
وزیر آموزش و پرورش در ادامه بر ضرورت توجه به پوشش تحصیلی، شناسایی بازماندگان از تحصیل و توجه ویژه به مدارس عشایری و دانشآموزان عشایر تأکید کرد.
کاظمی در عین حال خواستار دقت در ارائه آمار بازماندگان از تحصیل شد و گفت: نباید هر دانشآموزی که در یک تطبیق آماری دیده نمیشود، بهعنوان بازمانده از تحصیل تلقی شود.
وی توضیح داد: در محاسبه آمار بازماندگان باید عواملی همچون مهاجرت، خروج دانشآموزان از کشور، فوت، تحصیل در برخی مراکز آموزشی و سایر موارد بهدقت بررسی شود.
کاظمی افزود: در برخی موارد، دانشآموزانی که از کشور خارج شدهاند یا در مدارس و مراکز آموزشی خاص تحصیل میکنند، در آمار بازماندگان قرار میگیرند و این امر باعث ارائه آمار نادرست میشود.
وی با تأکید بر اینکه حتی یک دانشآموز بازمانده از تحصیل نیز برای آموزش و پرورش اهمیت دارد، گفت: برای شناسایی و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل، برنامه، گروه، تیم و سامانههای مشخص وجود دارد و این موضوع با جدیت دنبال میشود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت در زمینه سوادآموزی و پوشش تحصیلی تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران در کاهش بیسوادی و افزایش پوشش تحصیلی دستاوردهای بزرگی داشته و امروز پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی به بیش از ۹۸ درصد رسیده است.
کاظمی تصریح کرد: آمار و عملکرد آموزش و پرورش باید با دقت و بر اساس دادههای واقعی به جامعه و رسانهها ارائه شود.
عدالت آموزشی بدون توجه به دانشآموزان استثنایی کامل نیس
کاظمی توجه و تقویت مدارس و ادارات آموزش و پرورش استثنایی را از حوزههای راهبردی نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت: یکی از مهمترین مصادیق عدالت آموزشی، آموزش و حمایت از دانشآموزان استثنایی است.
وی با اشاره به شرایط خانوادههایی که دارای فرزند دارای معلولیت هستند، تأکید کرد: باید حمایت بیشتری از این خانوادهها و دانشآموزان صورت گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد آموزش فراگیر، گفت: هدف این است که همه این دانشآموزان در کنار سایر دانشآموزان قرار گیرند و از ظرفیتهای یکدیگر استفاده کنند.
کاظمی با بیان اینکه دانشآموزان استثنایی از توانمندیهای ویژهای برخوردارند، سه محور اصلی در این حوزه را مورد تأکید قرار داد: توسعه مهارتهای شغلی، توانبخشی و تقویت توانمندیهای فردی و اجتماعی دانشآموزان.
وی بر حمایت همهجانبه از این حوزه تأکید کرد و گفت: توجه به دانشآموزان استثنایی از حوزههایی است که نباید در آن کوتاهی شود.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه انجمن اولیا و مربیان اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در این حوزه در حال شکلگیری است و سازمان انجمن اولیا و مربیان در دولت چهاردهم به یکی از دستاوردهای مهم تبدیل شده است.
کاظمی انجمن اولیا و مربیان را از اضلاع مهم نظام تعلیم و تربیت دانست و افزود: این حوزه همچنان با برخی اشکالات اساسی و زیرساختی مواجه است که باید برطرف شود و ریل انجمن اولیا و مربیان باید ریل تربیتی باشد.
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