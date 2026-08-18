بهتاش خانی‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر از جان‌باختن ۱۱ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در چهار ماهه نخست سال جاری در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: تمامی جان‌باختگان این حوادث در این مدت مرد بوده‌اند.

وی افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۱۴ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست داده بودند که یک نفر از آنان زن و ۱۳ نفر مرد بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه همچنین از مراجعه ۲۸۱ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان طی چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۹ نفر زن و ۲۷۲ نفر مرد بوده‌اند.

خانی‌آباد ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته ۳۸۲ مصدوم حوادث ناشی از کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده بودند که از این تعداد ۱۰ نفر زن و ۳۷۲ نفر مرد بودند.

وی با اشاره به آمار تلفات حوادث کار در استان تصریح کرد: مقایسه آمار چهار ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث کار از ۱۴ نفر به ۱۱ نفر کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه کاهش تلفات و مصدومان حوادث کار نیازمند توجه جدی به موضوع ایمنی در محیط‌های کاری است، اظهار کرد: همچنان باید آموزش، نظارت و رعایت الزامات ایمنی در کارگاه‌ها و محیط‌های شغلی با جدیت دنبال شود.

خانی‌آباد درباره مهم‌ترین عوامل منجر به فوت در حوادث ناشی از کار گفت: سقوط از ارتفاع همچنان بیشترین سهم را در تلفات این حوادث در استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است.

وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال، هفت نفر از قربانیان حوادث ناشی از کار بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده‌اند که این آمار ضرورت توجه بیشتر به ایمنی فعالیت‌های انجام‌شده در ارتفاع را نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: پس از سقوط از ارتفاع، اصابت جسم سخت و سوختگی در رتبه‌های بعدی عوامل منجر به فوت در حوادث ناشی از کار قرار دارند.

خانی‌آباد با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث محیط کار بیان کرد: بسیاری از حوادث ناشی از کار با رعایت اصول ایمنی و پیش‌بینی تمهیدات لازم قابل پیشگیری هستند و کارفرمایان و کارگران هر دو در این زمینه مسئولیت دارند.

وی استفاده از تجهیزات حفاظت فردی را یکی از الزامات مهم برای کاهش حوادث عنوان کرد و گفت: استفاده صحیح و مستمر از تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع فعالیت، به‌ویژه در مشاغل پرخطر، می‌تواند از وقوع بسیاری از حوادث و شدت آسیب‌های ناشی از آنها جلوگیری کند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه همچنین بر ضرورت نظارت مستمر بر شرایط ایمنی کارگاه‌ها تأکید کرد و افزود: شناسایی نقاط پرخطر، رفع نواقص ایمنی، آموزش کارکنان و نظارت مستمر بر اجرای دستورالعمل‌های ایمنی باید به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت کارگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

خانی‌آباد در پایان تأکید کرد: توجه جدی به اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و نظارت مستمر بر شرایط محیط کار از مهم‌ترین راهکارهای کاهش حوادث ناشی از کار و جلوگیری از تکرار حوادث منجر به فوت است.