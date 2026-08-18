به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر سه شنبه در نشست با سمن های گیلان با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: مشارکت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دیگر حوزه‌ها هنوز به اندازه ظرفیت موجود اتفاق نیفتاده است و اگر این ظرفیت به‌درستی به کار گرفته می‌شد، بخشی از مشکلات امروز وجود نداشت.

وی افزود: ظرفیت تشکل‌ها و مردم بی‌نهایت است، در حالی که منابع مادی محدود است. سرمایه انسانی محدود نیست و یکی از مهم‌ترین وظایف ما این است که بتوانیم از این ظرفیت به شکل مؤثر استفاده کنیم.

استاندار گیلان با اشاره به سفر رئیس‌جمهور پیشین به استان در پنجم بهمن سال ۱۴۰۰ بیان کرد: حدود پنج سال از آن سفر می‌گذرد و ممکن است یک تا دو ماه آینده سفر دولت به گیلان انجام شود. سؤال این است که مردم امروز از سفرهای قبلی رؤسای جمهور چه چیزی را به یاد دارند و چه آثار ماندگاری از این سفرها در زندگی مردم باقی مانده است؟

حق‌شناس ادامه داد: مدیران و مسئولان جزئیات مصوبات سفرها را می‌دانند، اما ممکن است عموم مردم به سختی بتوانند آثار و نتایج آن سفرها را به خاطر بیاورند. بنابراین باید تلاش کنیم سفر پیش‌رو صرفاً مجموعه‌ای از مصوبات و پروژه‌ها نباشد، بلکه به نقطه عطفی برای حل مسائل اساسی گیلان تبدیل شود.

وی با دعوت از فعالان اجتماعی، اقتصادی و نخبگان استان برای ارائه ایده‌های مشخص گفت: از شما می‌خواهم به عنوان یک اتاق فکر به این موضوع فکر کنید که اگر رئیس‌جمهور به گیلان آمد، مهم‌ترین مطالبه‌ای که باید مطرح شود چیست؟ گاهی در یک طوفان فکری، یک جمله یا یک پیشنهاد می‌تواند به نقطه عطفی در تصمیم‌گیری تبدیل شود.

استاندار گیلان با بیان اینکه هفته گذشته جلسه‌ای با نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و همچنین معاون اجرایی رئیس‌جمهور برگزار شده است، گفت: در حال حاضر حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در گیلان داریم و بخش خصوصی نیز حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد. مجموع این ارقام حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است.

وی افزود: در مقابل، منابعی که در اختیار استان قرار می‌گیرد محدود است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت همه مسائل و پروژه‌ها به یکباره حل شود و هنر مدیر این است که اولویت‌ها را به‌درستی تشخیص دهد و منابع محدود را به مهم‌ترین مسائل اختصاص دهد.

حق‌شناس با اشاره به مسئله آب در گیلان تصریح کرد: امسال استان حدود ۱۵ درصد کاهش بارندگی داشته است، اما باید پرسید آیا منطقی است که حل مشکل آب گیلان همواره به وضعیت بارندگی استان‌های دیگر وابسته باشد؟ امروز در برخی نقاط گیلان از جمله رودبار، لوشان و رستم‌آباد با مشکل آب مواجه هستیم و طبیعی است که مردم در چنین شرایطی مطالبه‌گر باشند.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مطالبات استان گفت: وقتی منابع محدود است، باید مشخص کنیم کدام مسئله اولویت نخست گیلان است. آیا بهتر نیست به جای طرح ده‌ها مطالبه، چند مسئله اساسی و حیاتی را انتخاب کنیم و برای حل آنها مطالبه جدی داشته باشیم؟

تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، مطالبه جدی گیلان

استاندار گیلان یکی از مهم‌ترین مسائل استان را محیط زیست و مدیریت فاضلاب عنوان کرد و گفت: یکی از مطالبات جدی گیلان باید تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب باشد؛ زیرا بخش قابل توجهی از فاضلاب بدون تصفیه مناسب وارد منابع آبی و تالاب‌ها می‌شود و این روند به محیط زیست استان آسیب می‌زند.

حق‌شناس با اشاره به وضعیت تالاب انزلی اظهار کرد: نباید کاهش تراز آب دریای خزر را با خشک شدن تالاب انزلی یکی دانست. مسئله تالاب انزلی بیش از هر چیز با ورود فاضلاب، رسوبات و آلودگی‌ها ارتباط دارد و اگر برای آن چاره‌اندیشی نکنیم، این سرمایه طبیعی در برابر چشمان ما از بین خواهد رفت.

وی ادامه داد: در نقاط مختلف استان، به‌ویژه در برخی مناطق شرقی و غربی، مسئله فاضلاب جدی است و این موضوع باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد. گیلان نمی‌تواند هزینه توسعه‌یافتگی سایر نقاط کشور را بپردازد، اما خود از ابتدایی‌ترین زیرساخت‌های زیست‌محیطی محروم باشد.

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی استان گفت: گیلان استانی با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی است و مردم آن در طول تاریخ نشان داده‌اند که از ظرفیت‌های خود به خوبی استفاده کرده‌اند. این استان در حوزه‌های مختلف ظرفیت‌های منحصر به فردی دارد که باید به مزیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.

گیلان؛ چهارراه ارتباطی با ظرفیت‌های کم‌نظیر

حق‌شناس با اشاره به موقعیت جغرافیایی گیلان افزود: گیلان از معدود استان‌های کشور است که همزمان از ظرفیت دریایی، زمینی، هوایی و ریلی برخوردار است. این مزیت کم‌نظیر می‌تواند زمینه‌ساز توسعه تجارت، گردشگری و ارتباطات بین‌المللی باشد.

وی با اشاره به ظرفیت فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت گفت: امروز پروازهای مستقیم خارجی از رشت به چند مقصد خارجی برقرار است و بخشی از ظرفیت‌های حمل‌ونقل هوایی استان نیز می‌تواند در خدمت توسعه اقتصادی گیلان قرار گیرد. این ظرفیت‌ها باید جدی گرفته شوند.

استاندار گیلان همچنین به فشار ناشی از حضور گردشگران بر زیرساخت‌های استان اشاره کرد و گفت: گیلان با جمعیتی حدود ۲.۵ میلیون نفر، سالانه میزبان ده‌ها میلیون مسافر است. بنابراین زیرساخت‌های بهداشت، درمان، آب، فاضلاب، راه و مدیریت پسماند باید متناسب با جمعیت شناور استان توسعه پیدا کند.

پسماند؛ مسئله‌ای که نمی‌توان آن را به فردا موکول کرد

حق‌شناس با اشاره به معضل پسماند در گیلان بیان کرد: مردم به‌درستی می‌گویند مشکل زباله را حل کنید. اما مدیران نیز باید پاسخ روشنی برای این سؤال داشته باشند که اگر زباله را جمع‌آوری کردیم، آن را کجا ببریم و چگونه مدیریت کنیم؟

وی افزود: نمی‌توان در زمان سخنرانی از استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته صحبت کرد، اما هنگام تصمیم‌گیری با همان روش‌های سنتی گذشته عمل کرد. اگر قرار است مشکل پسماند حل شود، باید همه مسئولان و مردم پای کار بیایند و برای آن راهکار عملی و پایدار پیدا کنند.

استاندار گیلان تأکید کرد: اگر قرار است فرهنگ مشارکت شکل بگیرد، خود ما باید از همین امروز شروع کنیم. وقتی در یک جلسه درباره حل مسئله‌ای تصمیم می‌گیریم، باید همه مسئولیت خود را بپذیرند و برای اجرای آن پای کار باشند. این همان فرهنگی است که می‌تواند به نسل‌های آینده منتقل شود.

حق‌شناس در پایان گفت: اکنون فرصت مناسبی در اختیار گیلان قرار گرفته است. باید از ظرفیت سفر رئیس‌جمهور استفاده کنیم و به جای فهرست کردن ده‌ها مطالبه، چند مسئله اساسی و راهبردی استان را مشخص کنیم و برای آنها تصمیم و اعتبار ملی بگیریم.

وی افزود: مطالبه مردم گیلان باید روشن، قابل اجرا و ماندگار باشد؛ به‌گونه‌ای که چند سال بعد وقتی از این سفر یاد می‌کنیم، بتوانیم بگوییم این سفر واقعاً تغییری در زندگی مردم و آینده استان ایجاد کرد.