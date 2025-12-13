به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی عصر شنبه در جلسه شورای مسکن خراسان جنوبی اظهار کرد: اجرای پروژه‌های مسکن نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها از جمله شهرداری‌ها، بانک‌ها، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نهادهای نظارتی و قضایی است و خوشبختانه این هماهنگی در سطح استان شکل گرفته است.

وی با اشاره به وجود برخی نواقص و اشکالات فنی در پروژه‌ها افزود: بروز ایراد در طرح‌های عمرانی امری طبیعی است، اما آنچه اهمیت دارد، شناسایی دقیق، بررسی کارشناسی و رفع به‌موقع این اشکالات است که به‌صورت مستمر در حال انجام است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر صیانت از حقوق مردم تصریح کرد: متقاضیان مسکن آورده‌های مالی خود را پرداخت کرده‌اند و مسئولان موظف‌اند با جدیت پاسخگوی اعتماد مردم باشند و شرایط تحویل و سکونت واحدها را هرچه سریع‌تر فراهم کنند.

هاشمی تأمین زیرساخت‌های اساسی را از الزامات اصلی پروژه‌های مسکن دانست و گفت: تأمین آب، برق و گاز در دستور کار قرار دارد و با تخصیص اعتبارات مناسب، اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.

وی همچنین با قدردانی از همراهی دستگاه‌های نظارتی و قضایی خاطرنشان کرد: تعامل با نهادهای نظارتی و قوه قضاییه نقش مؤثری در رفع موانع حقوقی و اجرایی پروژه‌ها داشته و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

استاندار خراسان جنوبی در پایان تأکید کرد: هدف مجموعه مدیریت استان، تسریع در تکمیل پروژه‌ها، ایجاد رضایت‌مندی عمومی و فراهم شدن شرایط سکونت پایدار برای مردم است.