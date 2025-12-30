به گزارش خبرگزاری مهر، پروین پشتکوهی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان روز سه‌شنبه در مراسم آغاز این جشنواره با بیان اینکه قصه‌ها آینده را می‌سازند، افزود: امروز جامعه به قصه‌گوهای بیشتری نیاز دارد و امید است که با برگزاری جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی گام بلندی در پیشرفت جامعه و آینده برداشته شود.

پشتکوهی اظهار کرد: در این دوره از جشنواره ۶۰۹ نفر در سطح استان هرمزگان شرکت کردند که در مجموع ۹۰ نفر به مرحله استانی رسیدند.

وی هدف از قصه‌گویی را بیان تجربیات دانست و بیان کرد: قصه‌ها راوی سرگذشت جامعه هستند و قصه‌گوها انسان‌هایی امیدآفرین، قوی و تأثیرگذار هستند که بر همین اساس امروز بسیاری از شرکت‌های بزرگ تجاری برای توسعه کسب و کار خود به سمت جذب قصه‌گوها رفته‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به یوم‌الله ۹ دی‌ماه روز بصیرت و سایر مناسبت‌های ماه پر برکت رجب تاکید کرد: قصه‌گویی نگاه شما را به جهان تغییر می‌دهد و باعث روشنگری در ذهن و نگاه شما می‌شود.

پشتکوهی تصریح کرد: قصه‌گویی و شنیدن قصه در رشد بهتر کودکان و نوجوانان تأثیر ژرفی دارد، زیرا قصه‌ها انسان را به بهتر شنیدن و بهتر فکر کردن ترغیب می‌کنند و باعث می‌شود که هر کس روایت خود را بسازد و امیدآفرینی و انتقال تجربه کند.

گفتنی است، این رویداد فرهنگی به مدت سه روز، در سالن مجتمع آفرینش این کانون برگزار خواهد شد که قصه‌گویان در بخش‌های مختلف به روایت داستان‌هایی از فرهنگ، تاریخ و زندگی مردم ایران می‌پردازند.

برگزیدگان مرحله استانی پس از ارزیابی داوران، به مرحله منطقه‌ای راه خواهند یافت و در روزهای ۲۷ تا ۳۰ بهمن‌ماه سال‌جاری در استان اصفهان، با قصه‌گویان منتخب سایر استان‌ها رقابت می‌کنند.