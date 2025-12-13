به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک شورای معاونان اداره‌کل تبلیغات اسلامی خوزستان و صداوسیمای مرکز خوزستان، توافقی برای ایجاد «مرکز تولیدات مردمی» (متم) به دست آمد. هدف از این اقدام، تقویت جریان فرهنگی اصیل و مردمی و تولید محتوای متناسب با نیازهای روز جامعه برای پخش در رسانه‌های ملی و استانی عنوان شد.

بر اساس این توافق، مرکز متم به‌عنوان حلقه ارتباطی میان سازمان تبلیغات اسلامی و صداوسیما عمل خواهد کرد و زمینه شناسایی استعدادها، آموزش تولید محتوا و سازماندهی تولیدات خودجوش مردمی را فراهم می‌سازد.

همچنین حمایت از فعالان فرهنگی، گروه‌های مردمی و هیأت‌های مذهبی فعال در حوزه تولید محتوا در دستور کار مشترک قرار گرفت. این حمایت شامل آموزش‌های تخصصی، تأمین تجهیزات و فراهم‌کردن بسترهای انتشار آثار از طریق رسانه‌های استانی و ملی خواهد بود.

در بخش دیگری از توافق، استفاده از ظرفیت ۴۰ استودیوی مسجد در سراسر استان خوزستان به‌عنوان بستر اصلی تولیدات محلی مورد تأکید قرار گرفت. با تقویت این استودیوها و ایجاد شبکه‌ای منسجم از تولیدکنندگان داوطلب، قرار است محتوایی متنوع، اصیل و متناسب با فرهنگ بومی خوزستان تولید شود تا سهم بیشتری در ترویج فرهنگ اسلامی– ایرانی و نشاط اجتماعی در فضای رسانه‌ای کشور داشته باشد.