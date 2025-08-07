موکب رسانه ای «راویوم»؛ روایت فعالیت های مردم مشهد در دهه پایانی صفر

سیدرضا حسینی زاده مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار موکب رسانهای «راویوم» در ایام پایانی ماه صفر اظهار کرد: مجتمع تولیدات مردمی «متم» در این ایام قصد دارد با برگزاری موکب رسانهای «راویوم» به روایت فعالیتهای همدلانه مردم مهمان نواز مشهد در دهه آخر صفر و زیارت امام رضا (ع) در قالبهای مختلف محتوایی از نگاه اهالی رسانهای کشور بپردازد.
مدیرکل صداوسیما مرکز خراسان رضوی با بیان اینکه مشهد یکپارچه آماده خدمت به زائران رضوی است و هرساله پذیرای سیل عظیمی از عاشقان امام مهربانی هاست، افزود: در مجتمع تولیدات مردمی «متم» این مردم هستند که روایت میکنند و تیمهای رسانهای مجتمع در حرکتی خودجوش در قالب موکب رسانهای قرار است میزبان اهالی رسانهای کشور به مدت ۵ روز باشند تا در قالب روایت خدماتی که به زائران رضوی در دل کوچههای شهر، موکبها و… داده میشود، در قالبهای مختلف بپردازند.
وی با اشاره به اینکه لازم است رسانهها فراتر از پرداختهای همیشگی در ایام پایانی ماه صفر بروند، افزود: پرداختن به شور مردم در ارائه خدمات به زائران در مسیر زیارت یکی از مهمترین محورهای موکب رسانهای راویوم است که با حضور فعالین عرصههای مختلف رسانهای رقم خواهد خورد.
حسینی زاده مظلومی با تأکید بر نقش محوری نوجوانان و جوانان رسانهای دغدغهمند، بیان کرد: حضور این افراد در موکب رسانهای راویوم در تولید خردهروایتها، ویدئوهای کوتاه موبایلی، مستندهای موضوعی، پادکستهای احساسی و عکسنوشتهها، قدرت روایتگری را در فضای شبکههای اجتماعی تقویت خواهد کرد.
گفتنی است؛ موکب رسانهای راویوم در دهه آخر صفر به مدت ۵ روز در مجتمع تولیدات مردمی «متم» (مجتمع تولیدات مردمی) میزبان اهالی رسانه کشور خواهد بود تا در کنار هم به تولیدات رسانهای بپردازند. علاقه مندان میتوانند عدد ۸ را به ۳۰۰۰۱۳۸۸ ارسال کنند تا لینک ثبت نام برای آنان ارسال شود.
