شیخی زاده:تأمین داروهای بیماران خاص اولویت جدی کمیسیون بهداشت مجلس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول شیخیزاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، شامگاه شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر کردستان، ضمن تقدیر از این خبرگزاری در انعکاس اخبار استان و آگاه سازی مخاطبان این رسانه وزین به تشریح آخرین وضعیت و چالشهای حوزه بهداشت و درمان کشور پرداخت.
وی اظهار کرد: امروز یکی از مهمترین دغدغههای مطرح در کمیسیون بهداشت و همچنین وزارت بهداشت، موضوع تأمین داروهای مورد نیاز بیماران، بهویژه بیماران خاص و صعبالعلاج است که این مسئله بهطور مستقیم با نحوه تأمین ارز دارویی گره خورده و از اهمیت حیاتی برخوردار است.
شیخیزاده با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در این زمینه افزود: علیرغم مصوبات انجامشده در بودجه سال ۱۴۰۴ و حمایتها و عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب، همچنان مشکلاتی در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی وجود دارد.
بدهیهای وزارت بهداشت به شرکتهای دارویی از چالشهای حوزه بهداشت و درمان در کشور
وی تصریح کرد: بدهیهای وزارت بهداشت به شرکتهای دارویی، حوزه تجهیزات پزشکی و بیمهها از دیگر چالشهای جدی این بخش است.
دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است که با برگزاری جلسات مشترک و حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارو، از بروز کمبود دارویی در سطح کشور جلوگیری شود و در موارد ضروری، واردات دارو از بهترین و مطمئنترین مسیرها انجام گیرد.
وی یکی دیگر از مشکلات مهم حوزه سلامت را مطالبات معوق پرسنلی دانست و گفت: مطالبات کادر درمان، اعم از شاغلان، بازنشستگان و کادر بهداشتی، به یک چالش جدی تبدیل شده و امیدواریم با همراهی دولت و حمایت مجلس، این مطالبات تا پایان اسفندماه بهموقع پرداخت شود.
کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت نیازمند برنامهریزی فوری
شیخیزاده با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: کمبود متخصص بیهوشی در بیمارستانها و همچنین کمبود پزشک عمومی و متخصص، بهویژه در مناطق محروم، از مشکلات اساسی حوزه بهداشت و درمان است که نیازمند برنامهریزی فوری است.
وی افزود: کمبود تجهیزات پزشکی و داروهای مورد نیاز بیماران خاص، از جمله بیماران کلیوی و سرطانی، بهویژه در حوزه داروهای شیمیدرمانی، مشکلات جدی برای بیماران ایجاد کرده است.
نماینده مردم قروه و دهگلان در پایان با اشاره به افزایش تعرفهها و گرانی دارو گفت: اگرچه افزایش قیمت دارو از دغدغههای مهم مردم است، اما مهمتر از آن، تأمین پایدار و بهموقع داروهای مورد نیاز بیماران است که امیدواریم در ماهها و روزهای آینده، بیماران با مشکل کمبود دارو مواجه نشوند.
