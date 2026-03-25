محمد رسول شیخی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد مختلف جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: در شرایط کنونی، صرفاً حوزه نظامی مدنظر دشمن نیست، بلکه تمرکز اصلی بر جنگ اقتصادی و تضعیف زیرساخت‌های معیشتی کشور قرار گرفته است.

وی افزود: امروز به‌وضوح شاهد هستیم که دشمن با هدف ایجاد فقر، بیکاری و کمبود کالاهای اساسی، بخش اقتصادی کشور را هدف قرار داده و تلاش می‌کند از این مسیر به اهداف خود دست یابد.

لزوم حمایت فوری از تولید در جنگ اقتصادی

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی نقش خط مقدم مقابله با جنگ اقتصادی را بر عهده دارند و استمرار فعالیت آن‌ها، مانع تحقق اهداف دشمن خواهد شد.

شیخی‌زاده تاکید کرد: مجموعه‌های تولیدی که در این شرایط دشوار به فعالیت خود ادامه می‌دهند، نیازمند حمایت جدی از سوی دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر هستند تا بتوانند در مسیر تامین نیازهای جامعه و حفظ اشتغال پایدار بمانند.

امهال تسهیلات؛ راهکار فوری حمایت از تولید

وی یکی از اقدامات ضروری در این زمینه را امهال تسهیلات بانکی دانست و گفت: بخشی از تسهیلات واحدهای تولیدی در پایان سال ۱۴۰۴ سررسید شده و در شرایط فعلی، بازپرداخت آن‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کند.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس تصریح کرد: امهال این تسهیلات می‌تواند نقش مهمی در حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تامین کالاهای مورد نیاز جامعه ایفا کند، به‌ویژه در شرایطی که جنگ ترکیبی دشمن زیرساخت‌ها، انرژی و اقتصاد کشور را هدف قرار داده است.

شیخی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اتخاذ تصمیم در این زمینه اقدام کرده و با حمایت عملی از تولیدکنندگان، از تحقق اهداف دشمن در جنگ اقتصادی جلوگیری کند.