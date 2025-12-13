به گزارش خبرنگار مهر، بارشهای شدید اخیر در شهرستان لالی موجب آبگرفتگی و خسارت به منازل و املاک مردم شد. در همین راستا، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان با حضور میدانی در مناطق آسیبدیده، ضمن گفتگو با مردم و ارزیابی مستقیم خسارات، دستورات لازم برای تسریع در امدادرسانی را صادر کرد.
پیرو این دستور، معاون حمایت سلامت کمیته امداد خوزستان نیز در ساعات اولیه در منازل آسیبدیده حاضر شد و با دلجویی از خانوادهها، خسارات وارده را از نزدیک بررسی کرد.
جمال شیبه، مدیرکل کمیته امداد خوزستان عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مرحله نخست خدماترسانی به خانوارها و مددجویان متأثر از سیلاب آغاز شده و اقلام ضروری شامل فرش، پتو، بخاری، یخچال و دیگر نیازهای اولیه به ارزش بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال میان آسیبدیدگان توزیع شده است.
وی افزود: از ابتدای بارشها، کارگروه ویژهای برای مدیریت امدادرسانی تشکیل شد تا با شناسایی دقیق نیازهای اساسی خانوادههای آسیبدیده، کمکهای بیشتری در کوتاهترین زمان به دست آنان برسد.
مدیرکل کمیته امداد خوزستان تأکید کرد: این بازدیدها و اقدامات بهمنظور رصد دقیق شرایط مدیریت بحران، کاهش آلام مردم و اتخاذ تصمیمهای عملیاتی انجام میشود. برنامهریزیها برای رسیدگی به خسارت منازل و ادامه توزیع اقلام کمکی تا رفع کامل مشکلات ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: کمیته امداد خوزستان با هدف حمایت از نیازمندان، برنامههای امدادی خود را در مناطق آسیبدیده ادامه خواهد داد و امیدوار است با همکاری مردم و خیران، شرایط زندگی آسیبدیدگان هرچه سریعتر بهبود یابد.
