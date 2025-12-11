  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۳

استاندار خوزستان در کانون سیلاب لالی حاضر شد

استاندار خوزستان در کانون سیلاب لالی حاضر شد

اهواز - استاندار خوزستان با حضور فوری در مناطق سیل‌زده لالی، خسارات ناشی از بارندگی‌های شدید را ارزیابی و دستورات لازم برای ساماندهی و بازسازی را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارندگی‌های شدید در استان خوزستان که کانون آن شهرستان لالی بود، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، عصر امروز پنجشنبه با حضور فوری و میدانی در مناطق آسیب‌دیده، ضمن ارزیابی مستقیم خسارات و گفت‌وگو با آسیب‌دیدگان، دستورات لازم برای ساماندهی وضعیت و آغاز عملیات بازسازی را صادر کرد.

گزارش‌های اولیه از آب‌گرفتگی معابر، نفوذ آب به منازل مسکونی و ایجاد خسارت به ساکنان این منطقه حکایت دارد. این بازدید به‌منظور رصد دقیق شرایط و اتخاذ تصمیم‌های عملیاتی انجام شد.

استاندار خوزستان در جریان این بازدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف به ارزیابی سریع و دقیق آسیب‌های واردشده به واحدهای مسکونی و آغاز فرآیند کمک به بازسازی و ترمیم خانه‌های آسیبدیده شد.

به دستور نماینده عالی دولت در استان خوزستان اداره کل حمل‌ونقل جاده‌ای و معاونت عمرانی استانداری مأموریت یافتند تا با اولویت‌بندی، نسبت به رفع آب‌گرفتگی معابر و محورهای مواصلاتی اقدام کرده و از انزوا و محاصره روستاهای آسیب‌دیده جلوگیری کنند.

موالی زاده به نهادهای امدادی و خدماتی تأکید کرد که با هماهنگی کامل، کمک‌های ضروری شامل امداد رسانی، تأمین مایحتاج اولیه و خدمات پشتیبانی را به صورت همه‌جانبه و مستمر به آسیب‌دیدگان ارائه دهند.

این اقدام فوری و حضوری میدانی استاندار خوزستان، بیانگر عزم جدی مدیریت استانی برای مدیریت بحران، تسریع در رفع مشکلات و کاهش آلام مردم مناطق سیل‌زده است. انتظار می‌رود با پیگیری مستمر دستورات ابلاغی، روند بازسازی و عادی‌سازی شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز شود.

کد خبر 6686037

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها