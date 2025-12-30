به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا موالی زاده شامگاه سه‌شنبه ۹ دی در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در ایذه با اشاره به جان‌باختن چهار نفر در ایذه و یک نفر در باغملک گفت: مراتب همدردی دولت و ریاست‌جمهوری به خانواده‌های داغدار ابلاغ شده است.

وی افزود: نخستین اولویت در پی سیلاب اخیر، انجام آسیب‌شناسی دقیق در شهر و روستاهای متأثر از این حادثه است.

موالی‌زاده با اشاره به دستورات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر بسیج همه امکانات ملی و استانی تصریح کرد: رسیدگی فوری و با حساسیت ویژه به وضعیت آسیب‌دیدگان در حال اجراست.

وی از اختصاص ۲۰ دستگاه ترانس برق توسط شرکت توزیع نیروی برق استان و یک دستگاه لودر توسط اداره‌کل راهداری برای بازگشایی راه‌های مواصلاتی ایذه خبر داد.

استاندار خوزستان اعلام کرد: سطح آب در خیابان‌های اصلی ایذه فروکش کرده و عملیات تخلیه آب از منازل پایان یافته است.

وی افزود: اسکان اضطراری، توزیع اقلام اولیه، آبرسانی سیار و پاکسازی به طور مستمر در حال اجراست و اولویت بعدی بازسازی سریع زیرساخت‌های تخریب‌شده خواهد بود.

موالی‌زاده با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه آسیب‌شناسی گفت: این کارگروه موظف است عملکرد دستگاه‌ها را بررسی و نقاط قوت و ضعف را مشخص کند.

وی دومین اولویت را ارزیابی جامع خسارات وارده به منازل، زمین‌های کشاورزی، دام‌ها و اموال مردم دانست تا مبنای اقدامات حمایتی و جبرانی قرار گیرد.

استاندار خوزستان در پاسخ به پرسشی درباره اسکان آسیب‌دیدگان اظهار کرد: حدود یک هزار واحد مسکونی در ایذه آسیب دیده که ۴۰۰ واحد در شهر و ۶۰۰ واحد در روستاها هستند.

عملیات پاکسازی این منازل با مشارکت سپاه، بسیج، شهرداری و دستگاه‌های خدمات رسان در حال انجام است تا شرایط برای بازگشت سریع مردم فراهم شود.

استاندار خوزستان همچنین از ادامه جستجوی تیم‌های امدادی برای یافتن مفقودین خبر داد و گفت: وقوع چنین حوادثی برای همه ما بسیار دردناک است.

وی در پایان بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: باید با اجرای دقیق پروتکل‌ها و تمهیدات لازم، از تکرار چنین حوادث تلخ و تلفات جانی جلوگیری شود.