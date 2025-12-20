  1. استانها
فتح‌زاده: بسیج منابع و تسهیل‌گری مهم‌ترین عامل جذب سرمایه‌گذاران است

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، با اشاره به دستور استاندار گفت: بسیج منابع و کارگروه‌های مستمر، عامل اصلی جذب سرمایه‌گذاران و رونق کسب‌وکار در استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: اتخاذ رویکرد مدیریتی مبتنی بر نگرش سیستمی و دانایی‌محور توسط استاندار و بسیج منابع ملی و استانی برای رونق تولید، کسب و کار و احیای واحدهای تولید، از مهمترین عوامل کسب رتبه اول استان در حوزه سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص‌های ۱۶ گانه ارزیابی سرمایه گذاری در بین استان‌های کشور توسط وزارت کشور است.

وی افزود: با دستور اکید استاندار آذربایجان شرقی، تیم مدیریتی استان اقدام به تهیه طرح‌های بی‌نام قابل سرمایه‌گذاری، برگزاری مستمر و منظم جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و بازدیدهای میدانی مبتنی بر ارتقای اثربخشی و بهره‌وری کرده است.

فتح‌زاده یادآور شد: تسهیل‌گری در تبدیل پروژه‌های نیمه‌تمام به بسته‌های قابل سرمایه‌گذاری، اصلاح فرایندهای مرتبط با صادرات و واردات گمرگی و تقویت تعامل و ارتباطات بخش خصوصی و عمومی با نهادهای دولتی از جمله اقداماتی هستند که در جهت تقویت اعتماد بین بخش دولتی و خصوصی و تشویق سرمایه‌گذاران برای مشارکت در سرمایه‌گذاری در استان صورت می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی همچنین به اشتراک‌گذاری تجربیات بخش خصوصی و دولتی در قالب جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهاد تلاقی و هم‌افزایی دانش و تجربه و ایجاد زبان و فهم مشترک در بین ذی نفعان و ذی نفوذان توسعه و رشد سرمایه گذاری در استان، اشاره کرد.

