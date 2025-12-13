https://mehrnews.com/x39RBr ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰ کد خبر 6688177 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰ آغاز فعالیت سامانه بارشی در میناب میناب- بارش باران پاییزی پس از ماهها انتظار مردم، از دقایقی پیش شهر میناب در شرق هرمزگان را فرا گرفت. دریافت 6 MB کد خبر 6688177 کپی شد مطالب مرتبط لزوم تغییر رویکرد کشاورزی در میناب/صنایع کوچک جدی گرفته شود سه کارگاه قنادی متخلف در میناب پلمب شد قاچاق چوب درمیناب وجود ندارد/کرت پاکستانی یک خطر جدی برای هرمزگان برچسبها هرمزگان میناب.هرمزگان بارش باران
