۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰

آغاز فعالیت سامانه بارشی در میناب

میناب- بارش باران پاییزی پس از ماه‌ها انتظار مردم، از دقایقی پیش شهر میناب در شرق هرمزگان را فرا گرفت.

