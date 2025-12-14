برگزیدگان نشان ملی برکت در کهگیلویه و بویراحمد معرفی شدند

ابوذر صناعی‌نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر از معرفی گروه‌های برگزیده نشان ملی برکت در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: سه گروه جهادی در حوزه‌های مختلف موفق به کسب این نشان شدند.

وی افزود: هرچند تعداد دقیق شرکت‌کنندگان در طرح ملی برکت مشخص نیست، اما بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، سه گروه جهادی در سطح استان به عنوان برگزیده نشان ملی برکت معرفی شدند.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کهگیلویه و بویراحمد نخستین گروه جهادی دریافت نشان برکت را مربوط به بخش کشاورزی دانست و ادامه داد: تمرکز اصلی این گروه بر توسعه گیاهان دارویی است.

وی تصریح کرد: دومین گروه جهادی در حوزه مساجد فعالیت داشته و به عنوان یکی از مساجد فعال استان شناخته شده است.

صناعی با اشاره به اینکه سومین گروه جهادی منتخب دریافت کننده نشان برکت در بخش اشتغال فعالیت دارد، بیان کرد: این گروه جهادی به عنوان یکی از پیشرانان استان در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی برگزیده شد.

معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان گفت: مراسم اعطای نشان ملی برکت همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) و هجدهمین سالگرد تأسیس بنیاد برکت برگزار شد.

وی اضافه کرد: در سطح استان نیز ۱۴ گروه جهادی به عنوان برگزیده معرفی شدند که به دلیل حضور نیافتن دو گروه، در نهایت از ۱۲ گروه منتخب استانی طی آئینی تجلیل شد.