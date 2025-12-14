ایمان رزاقی‌راد پیش از دیدار هفته نهم لیگ دسته دو مقابل فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: فولاد هرمزگان طی سه تا چهار سال اخیر با هدف صعود به لیگ یک بسته شده و از نظر ساختار و زیرساخت، تیم قابل احترامی است.

وی افزود: امسال نیز با حضور رضا مرتضی‌زاده به‌عنوان سرمربی، این تیم تقویت شده و بازیکنان باکیفیتی جذب کرده است. ضمن اینکه چند نفر از بازیکنان فعلی فولاد، سابقه حضور در شهید قندی را دارند و بازیکنان ارزشمندی هستند.

سرمربی تیم فوتبال شهید قندی یزد، ادامه داد: قطعاً با بازی بسیار سختی روبه‌رو هستیم. هرچند فولاد هرمزگان در برخی مقاطع دچار نوسان بوده، اما این موضوع چیزی از کیفیت این تیم کم نمی‌کند.

وی گفت: ما در این هفته با هدف پایان دادن به روند تساوی‌های خانگی، روی نقاط ضعف حریف کار کرده‌ایم و در کنار آن، نقاط قوت خودمان را نیز تقویت کرده‌ایم تا بتوانیم از فرصت‌ها بهترین استفاده را ببریم و به گل برسیم.

رزاقی‌راد ادامه داد: خوشبختانه بازیکنان تیم با همدلی و تمرکز بالا تمرین کرده‌اند و امیدوارم فردا بتوانیم با دست پر از زمین خارج شویم و اولین پیروزی خانگی فصل را کسب کنیم.

وی گفت: البته برای تداوم موفقیت و حضور در کورس صعود به لیگ یک، نیاز به ارکان و اصولی وجود دارد که به اعتقاد من، در حال حاضر برخی از آن‌ها به‌طور کامل فراهم نیست. در این خصوص پس از بازی، به‌صورت شفاف صحبت خواهیم کرد.