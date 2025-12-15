ایمان رزاقی‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص تقابل دو تیم شهید قندی و فولاد هرمزگان اظهار کرد: بازی کاملاً هجومی دنبال شد و هر دو تیم موقعیت‌های زیادی برای گلزنی داشتند.

وی افزود: به نظرم هوادارانی که برای تماشای مسابقه به ورزشگاه آمده بودند، از کیفیت بازی لذت بردند؛ چرا که هم ما موقعیت‌های گل متعددی داشتیم و هم فولاد هرمزگان چند موقعیت جدی ایجاد کرد.

سرمربی تیم شهید قندی یزد گفت: به اعتقاد من فولاد هرمزگان یکی از پرقدرت‌ترین و پرمهره ترین تیم‌هایی است که تا اینجای فصل با آن‌ها بازی کرده‌ایم.

وی گفت: روی صحنه‌ای که منجر به گل شد، اگر اشتباه دفاعی رخ نمی‌داد و توپ به کرنر می‌رفت، فکر می‌کنم به این راحتی دروازه ما باز نمی‌شد.

رزاقی‌راد ادامه داد: نیمه دوم هم کاملاً هجومی کار کردیم و فشار زیادی به حریف آوردیم. البته تعویض‌هایی که انجام دادیم آن‌طور که انتظار داشتیم به تیم کمک نکرد و شرایط بازی به شکلی پیش رفت که نتوانستیم به گل برتری برسیم. با این حال طبق روندی که در بازی‌های بافق داشته‌ایم، این دیدار هم با تساوی به پایان رسید.

وی ابراز امیدواری کرد: در بازی‌های آینده و با بازگشت به ورزشگاه نصیری، بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم و هواداران‌مان را خوشحال کنیم.