شهید قندی در زاهدان به دنبال امتیاز؛ تقابل هفته دهم لیگ دسته دو کشور

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در چارچوب رقابتهای هفته دهم لیگ دسته دو کشور (گروه A)، تیم فوتبال شهید قندی یزد ظهر شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه الغدیر زاهدان میهمان تیم استقلال زاهدان خواهد بود.
استقلال زاهدان با ۱۲ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول قرار دارد و در چهار دیدار اخیر خود یک پیروزی و سه شکست را ثبت کرده است. در مقابل، شهید قندی یزد با ۱۲ امتیاز در رتبه هفتم جدول ایستاده و در چهار بازی گذشته به یک برد و سه تساوی دست یافته است.
درخواست قضاوت عادلانه داریم
سرمربی تیم شهید قندی یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار امروز تیم خود مقابل استقلال زاهدان اظهار داشت: هر بازی شرایط خاص خودش را دارد. درست است که استقلال زاهدان در حال حاضر در پایین جدول قرار دارد، اما با حضور سعید لطفی و کادر فنی باتجربهای که در کنار ایشان فعالیت میکنند، از جمله مرتضی کاشی که از دوستان بنده هستند، شرایط این تیم تغییر کرده است.
ایمان رزاقیراد ادامه داد: ما یکی دو بازی اخیر استقلال زاهدان را آنالیز کردهایم و نسبت به گذشته، تغییرات محسوسی در شیوه بازی آنها دیده میشود. با این حال، ما هم برای حفظ روند خوبمان در دیدارهای خارج از خانه، با هدف کسب سه امتیاز راهی این مسابقه میشویم و امیدواریم بتوانیم با دست پر از زاهدان بازگردیم.
وی افزود: در خصوص داوری نیز تنها خواسته ما، قضاوت عادلانه است. در دیدار هفته گذشته، به اعتقاد من گلی که دریافت کردیم روی خطا به ثمر رسید و اگر دقت بیشتری میشد، شاید آن صحنه متفاوت رقم میخورد. البته همانطور که در طول بازی، صحنههایی هم بود که هر دو تیم نسبت به برخی تصمیمها اعتراض داشتند. امیدوارم اشتباهات داوری به حداقل برسد تا حق به حقدار برسد و نتیجه مسابقات در زمین مشخص شود.
صعود مستقیم؛ به پلیآف فکر نمیکنیم
بازیکن تیم شهید قندی یزد در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ابتدا لازم میدانم بابت فصل گذشته و اینکه نتوانستیم به هدف صعود برسیم، از هواداران عذرخواهی کنم گفت: قطعاً حمایت هواداران همیشه پشتوانه ما بوده و هست.
کیوان کدخدازاده ادامه داد: در حال حاضر همه بازیکنان دور هم جمع شدهایم و همقسم شدهایم که فقط برای صعود مستقیم بجنگیم. تمرکز ما کاملاً روی این هدف است و حتی به پلیآف هم فکر نمیکنیم. همه اعضای تیم با همین ذهنیت جلو میرویم.
وی گفت: در مورد بازی با استقلال زاهدان هم باید بگویم که این تیم قابل احترام است، اما ما چه در بازیهای خانگی و چه خارج از خانه، فقط با هدف کسب پیروزی وارد زمین میشویم. جدول را زیر نظر داریم و میدانیم برای جبران هنوز زمان وجود دارد. انشاالله بتوانیم با یک نتیجه خوب و دست پر از زاهدان برگردیم.
تمرینات خوبی داشتیم و با همدلی بهدنبال سه امتیاز هستیم
بازیکن تیم فوتبال شهید قندی یزد، در گفتوگو با خبرنگار مهر پیش از دیدار پیشرو این تیم، از آمادگی مطلوب بازیکنان خبر داد و با اشاره به تمرینات این هفته گفت: با توجه به آنالیزهای انجامشده از سوی کادر فنی و برنامهریزی تمرینات، هفته پرفشاری را پشت سر گذاشتیم و تمرینات بسیار خوبی برای این مسابقه انجام شد. در حال حاضر کل تیم با همدلی کامل و تمرکز بالا آماده این بازی است.
محمدامین بوشهریزاده افزود: امیدواریم با لطف خدا و حمایت هواداران عزیز بتوانیم با دست پر از زمین خارج شویم، سه امتیاز را به دست بیاوریم و جایگاهی را که تیم شهید قندی شایسته آن است در جدول کسب کنیم.
این مسابقه نخستین تقابل رسمی دو تیم در رقابتهای لیگ دسته دو کشور محسوب میشود.
هدایت تیم شهید قندی یزد بر عهده ایمان رزاقیراد است و استقلال زاهدان با سرمربیگری سعید لطفی وارد این دیدار میشود. قضاوت این مسابقه را فرشید محمدی از استان هرمزگان بهعنوان داور وسط بر عهده دارد و محمدسعید ساعدی از هرمزگان و سجاد سمائی از خراسان جنوبی بهعنوان کمکداوران این دیدار را همراهی میکنند. همچنین اسماعیل خودستان از هرمزگان داور چهارم و سیدمحمد موسوی از خراسان جنوبی ناظر داوری این مسابقه خواهد بود.
