آزمون بزرگ شهید قندی یزد در ورزشگاه شهید نصیری؛ میزبانی از صدرنشین لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ دسته دو کشور (گروه A)، تیم فوتبال شهید قندی یزد روز جمعه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۴:۰۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان تیم شهرداری ماهشهر خواهد بود.

این مسابقه، نخستین میزبانی رسمی و کامل شهید قندی یزد در شهر یزد و ورزشگاه شهید نصیری در فصل جاری به شمار می‌رود؛ دیداری که از اهمیت ویژه‌ای برای نماینده یزد برخوردار است.

تیم شهرداری ماهشهر با ۲۴ امتیاز در صدر جدول لیگ دسته دو قرار دارد و تنها تیم بدون شکست این رقابت‌ها محسوب می‌شود. این تیم در چهار بازی اخیر خود به چهار پیروزی متوالی دست یافته است.

در مقابل، شهید قندی یزد با ۱۵ امتیاز در جایگاه ششم جدول ایستاده و در چهار دیدار گذشته خود دو برد و دو تساوی کسب کرده است.

هدایت تیم شهید قندی یزد بر عهده ایمان رزاقی‌راد است و تیم شهرداری ماهشهر نیز با سرمربیگری موسی قنواتی وارد این مسابقه می‌شود.

دو تیم طی پنج سال گذشته چهار بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که حاصل آن دو پیروزی برای شهید قندی یزد، یک پیروزی برای شهرداری ماهشهر و یک تساوی بوده است.

قضاوت این دیدار بر عهده داور وسط: امیر حمزه موسوی خواهد بود و کمک‌داور اول: احمد حقانی و کمک‌داور دوم: احمدرضا محمودی وی را در امر قضاوت همراهی می‌کنند. همچنین داور چهارم امیرحسین مستعلی زاده و ناظر داوری نیز امرالله طراح برای این مسابقه در نظر گرفته شده‌اند.