«حسین صاحب الزمانی»به عنوان دبیر رویداد رسانه ای «خراسان جان» منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد رسانهای خراسانجان در چارچوب طرح ملی ایرانجان طراحی شده و با هدف روایت میدانی و مردمی ظرفیتهای شهرستانهای خراسان رضوی اجرا میشود. در این رویداد، ظرفیتهای اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و فعالیتهای خودجوش مردمی شهرستانها از طریق رسانههای استانی و بسترهای مختلف رسانهای معرفی و روایت میشود.
این رویداد بهصورت هفتگی برگزار خواهد شد و در هر هفته، یکی از شهرستانهای استان محور برنامهها و روایتهای رسانهای قرار میگیرد. شهرستان خواف بهعنوان نخستین شهرستان، آغازگر اجرای این طرح رسانهای است.
بر اساس این حکم، «حسین صاحب الزمانی» دبیر رویداد رسانهای خراسانجان مسئولیت برنامهریزی، هماهنگی و هدایت جریانهای رسانهای و مردمی مرتبط با این رویداد را بر عهده دارد.
