«حسین صاحب الزمانی»به عنوان دبیر رویداد رسانه ای «خراسان جان» منصوب شد

مشهد- مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی، با صدور حکمی حجت‌الاسلام حسین صاحب‌الزمانی را به‌عنوان دبیر رویداد رسانه‌ای «خراسان‌جان» منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد رسانه‌ای خراسان‌جان در چارچوب طرح ملی ایران‌جان طراحی شده و با هدف روایت میدانی و مردمی ظرفیت‌های شهرستان‌های خراسان رضوی اجرا می‌شود. در این رویداد، ظرفیت‌های اقتصادی، گردشگری، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و فعالیت‌های خودجوش مردمی شهرستان‌ها از طریق رسانه‌های استانی و بسترهای مختلف رسانه‌ای معرفی و روایت می‌شود.

این رویداد به‌صورت هفتگی برگزار خواهد شد و در هر هفته، یکی از شهرستان‌های استان محور برنامه‌ها و روایت‌های رسانه‌ای قرار می‌گیرد. شهرستان خواف به‌عنوان نخستین شهرستان، آغازگر اجرای این طرح رسانه‌ای است.

بر اساس این حکم، «حسین صاحب الزمانی» دبیر رویداد رسانه‌ای خراسان‌جان مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و هدایت جریان‌های رسانه‌ای و مردمی مرتبط با این رویداد را بر عهده دارد.

