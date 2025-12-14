به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان با تشریح رویکردهای نوین مدیریت بحران، بر ضرورت عبور از نگاه سنتی و تمرکز صرف بر منشأ تهدید تأکید کرد و گفت: امروز در دنیا، مدیریت بحران بر پایه کاهش آسیب‌پذیری‌ها و تقویت ظرفیت‌ها استوار است. تفاوتی ندارد تهدید زلزله باشد یا جنگ؛ آنچه اهمیت دارد، آمادگی سیستم و کاهش پیامدهای آن است.

وی با اشاره به جمعیت بالای تهران و پیچیدگی مدیریت بحران در پایتخت افزود: ایجاد پایگاه‌های تخصصی در مناطق مختلف شهر، استفاده از استان‌های معین و توسعه سامانه‌های هشدار سریع، از جمله اقداماتی است که برای افزایش تاب‌آوری تهران انجام شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، مقاوم‌سازی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه، ایمن‌سازی تونل‌ها و شریان‌های حیاتی، توسعه ایستگاه‌های شتاب‌نگاری و هواشناسی و تدوین برنامه ۱۰ ساله ایمن‌سازی زیرساخت‌ها را از مهم‌ترین دستاوردهای این سازمان برشمرد و تأکید کرد: تحقق این برنامه‌ها نیازمند عزم و همکاری ملی است.

در ادامه این جلسه، مسعود احمدی، عضو کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به تجربیات کشورهای پیشرفته گفت: فرهنگ ایمنی از مدرسه آغاز می‌شود. آموزش مستمر، نوسازی تجهیزات و جلب مشارکت مردمی، سه ضلع اصلی موفقیت در مدیریت بحران است.

این بازدید و نشست مشترک، گامی در راستای تبادل تجربیات، هم‌افزایی و تقویت همکاری‌های بین‌سازمانی برای ارتقای آمادگی و تاب‌آوری شهری در برابر مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت ارزیابی شد.