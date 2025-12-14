سرهنگ صفاری: تصادف مرگبار بامدادی در محور کسما؛ ۲ نفر جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جاور صفاری اظهار کرد: ساعت ۴۰ :۰۱ بامداد امروز، یک فقره تصادف رانندگی در محدوده قبل از پل کسما بین یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ و پراید رخ داد.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه عدم توجه به جلو از سوی راننده پژو ۲۰۶ اعلام شده که پس از برخورد با قسمت عقب خودروی پراید، این خودرو به دلیل دوگانه‌سوز (CNG) بودن دچار آتش‌سوزی شد.

رئیس پلیس راه استان با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه راننده و سرنشین جلو خودروی پراید جان خود را از دست دادند، تصریح کرد: راننده پراید مردی ۴۷ ساله و سرنشین آن خانمی ۴۵ ساله بودند که بر اثر شدت سوختگی در محل حادثه فوت کردند.

سرهنگ صفاری در پایان با اشاره به وضعیت راننده پژو ۲۰۶ خاطرنشان کرد: حال عمومی راننده این خودرو مساعد گزارش شده و بررسی تکمیلی حادثه در دست اقدام است.