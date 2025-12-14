به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی علوی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان سروآباد، با اشاره به مأموریتهای آموزش فنیوحرفهای در حوزه توانمندسازی نیروی کار، اظهار کرد: رویکرد اصلی این ادارهکل ارائه آموزشهای مهارتی اثربخش و متناسب با نیاز واقعی بازار کار است تا خروجی دورهها بهصورت ملموس در اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان نمود پیدا کند.
وی افزود: آموزشهای فنیوحرفهای در استان کردستان بر اساس نیازسنجیهای انجامشده و در قالب چهار خوشه اصلی صنعت، کشاورزی، خدمات و فناوریهای نوین برنامهریزی و اجرا میشود تا ضمن بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود، زمینه افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.
ارتقای زیرساختها؛ پیشنیاز توسعه آموزشهای مهارتی
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای استان کردستان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی مراکز فنیوحرفهای، گفت: تقویت زیرساختها، بهروزرسانی تجهیزات آموزشی و تأمین مربیان متخصص از نیازهای اساسی توسعه آموزشهای مهارتی در شهرستانها است و تحقق این مهم بدون همراهی و همکاری سایر دستگاههای اجرایی امکانپذیر نخواهد بود.
حمایت فرمانداری سروآباد از برنامههای مهارتمحور
در ادامه این دیدار، فرماندار شهرستان سروآباد نیز با قدردانی از اقدامات مجموعه آموزش فنیوحرفهای استان، اظهار کرد: مراکز آموزش فنیوحرفهای نقش مؤثری در توسعه منابع انسانی، کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی شهرستان دارند و لازم است با برنامهریزی منسجم، حداکثر بهرهوری از ظرفیتها و امکانات این مراکز حاصل شود.
فیروز عارفی افزود: فرمانداری سروآباد از طرحها و برنامههایی که به ارتقای سطح مهارتآموزی، افزایش اشتغال و استفاده بهینه از توانمندیهای بومی منجر شود، حمایت کامل خواهد کرد و در راستای فراهمسازی بسترهای لازم برای اجرای هرچه بهتر این آموزشها تلاش میکند.
تأکید بر تداوم همکاری مشترک
در پایان این نشست، دو طرف بر ضرورت تداوم تعامل و همکاری مشترک، توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با ظرفیتها و نیازهای شهرستان سروآباد و پیگیری عملی مصوبات، بهویژه در حوزه تأمین مربی و تقویت مراکز آموزشی، تأکید کردند.
